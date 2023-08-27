Диетолог рассказала, какую еду не стоит собирать ребенку в школу

Диетолог рассказала, какую еду не стоит собирать ребёнку в школу
Это заправленные салаты, рыба, а также продукты с высоким содержанием глюкозы.
Сладкие напитки, белый хлеб и даже некоторые фрукты могут привести к повышенной утомляемости и плохому усвоению школьного материала.
Следует также разделять продукты в контейнере по ячейкам — смешанные блюда с большим количеством влаги быстро портятся и выглядят неаппетитно.
Такими рекомендациями в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась Елена Соломатина.
«Салаты, особенно заправленные, будут быстрее портиться. Рыба долго не хранится, тоже быстро портится. Тот же бутерброд может быть по отдельности: и хлеб, и кусочек мяса, и овощи. Это нормально, только если его сделать прямо сейчас. А если такой бутерброд полежит в ланчбоксе, всё вместе, то и хлеб промокнет, и мясо будет уже быстро портиться, будет выглядеть совершенно неаппетитно, плюс быстро портится — ребёнок просто не будет это есть. Желательно класть всё отдельно: булочка отдельно, желательно цельнозерновая, кусочек сыра или мяса отдельно. Овощи нужно выбирать не содержащие большое количество влаги — тоже отдельно.
Белая булочка из муки высшего сорта и любые сладости, продукты, которые быстро повышают уровень глюкозы в крови, и также быстро после этого глюкоза падает, и через некоторое время ребёнок почувствует усталость, что он плохо соображает, плохо понимает материал. Это и сладкие напитки, казалось бы, полезные — сладкое молоко, коктейль. Есть фрукты, которые потом могут вызывать чувство усталости. И если уж мы даём напиток, то минимальное количество туда кладём сахара или вообще не кладём. Лучше кусочек шоколада, пастилу, зефир — на десерт. Младшим школьникам — молочный шоколад, а старшим уже можно горький».
Специалист отметила, что перекус для ребёнка может состоять из сваренных вкрутую яиц, нарезанных овощей или фруктов, кусочка мяса и питьевой воды. Также необходимо помнить про антибактериальные салфетки.
«Желательно всё в отдельные ячейки и уже порезанное, потому что возможности резать у ребёнка не будет. Обязательно кладутся салфетки дезинфицирующие, обычные салфетки, чтобы вытереть руки. Вода должна быть просто питьевая. Пойдут яйца, сваренные вкрутую, в ланчбокс может пойти омлет, кусочек мяса. Лучше, конечно, хранится куриная грудка. Пойдут гарниры, если ребёнок любит. Но всё это не должно быть в смешанном состоянии и храниться долго. Как правило, детей всё равно в школе кормят, поэтому собирать им такие обеды, как правило, не нужно».
Ранее диетолог Ольга Григорьян призвала привлекать врачей для бесед со школьниками о вреде фастфуда. По её мнению, лишь специалисты смогут наглядно продемонстрировать учащимся случаи из своей медицинской практики и объяснить последствия неправильного питания.