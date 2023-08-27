Диетолог рассказала, какую еду не стоит собирать ребенку в школу

«Салаты, особенно заправленные, будут быстрее портиться. Рыба долго не хранится, тоже быстро портится. Тот же бутерброд может быть по отдельности: и хлеб, и кусочек мяса, и овощи. Это нормально, только если его сделать прямо сейчас. А если такой бутерброд полежит в ланчбоксе, всё вместе, то и хлеб промокнет, и мясо будет уже быстро портиться, будет выглядеть совершенно неаппетитно, плюс быстро портится — ребёнок просто не будет это есть. Желательно класть всё отдельно: булочка отдельно, желательно цельнозерновая, кусочек сыра или мяса отдельно. Овощи нужно выбирать не содержащие большое количество влаги — тоже отдельно.