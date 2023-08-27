Какие фрукты самые калорийные и можно ли их есть при похудении

Они могут стать причиной лишнего веса.

© Unsplash.com

Какие фрукты самые калорийные?

Видео дня

Наибольшей калорийностью обладают:

Кокос. КБЖУ: 354/3,3/33,5/6,2

Высокая калорийность фрукта объясняется большим количеством жиров в его составе, поэтому при употреблении кокоса особенное внимание стоит обращать на размер порции. Кроме кокоса в свежем виде, из него изготавливают кокосовую воду и масло.

Вода, в отличие от самого кокоса и молока, почти не содержит жира и обладает меньшей калорийностью. Пищевая ценность зависит от бренда, но в среднем одна порция содержит 14 г природного сахара. Кокосовое масло применяется не только в питании, но и как косметическое средство.

Бананы. КБЖУ: 96/1,5/0,5/21

Этот фрукт не только богат калием: средний банан может содержать 400–600 мг, но также содержит множество витаминов и минералов. Бананы являются источником инулина – типа растворимой клетчатки и пребиотика. Он содержится в различных растительных продуктах, включая бананы, а ещё лук-порей, спаржу и топинамбур.

Кроме этого, бананы помогают в борьбе с анемией, положительно влияют на работу пищеварительной системы и способны быстро поднять уровень энергии. Вкус банана зависит от его спелости: чем более спелый банан, тем он слаще.

Виноград. КБЖУ: 72/0,6/0,6/15,4

Калорийность винограда зависит от сорта: чем больше процент сахара, содержащегося в конкретном сорте, тем выше и калорийность. Полезен как сам виноград, так и виноградные выжимки и фруктовый сок. Виноградные выжимки — это остатки, состоящие из стеблей, кожицы и косточек виноградных ягод.

Они отличаются высоким содержанием полифенолов, что делает их особенно ценным источником антиоксидантов. Виноградный сок содержит полезные фитохимические вещества, но в нём отсутствует клетчатка, поэтому заменять им свежий виноград не стоит.

Хурма. КБЖУ: 67/0,5/0,4/15,3

Многим не нравится вяжущий вкус хурмы, но сейчас есть сорта, не обладающие этой особенностью. Например, хурма фую — сорт, который не вяжет, он подходит как для употребления в свежем виде, так и для салатов. Круглая, сладкая и хрустящая, золотисто-оранжевого цвета внутри и снаружи, такая хурма станет хорошим дополнением к блюду.

Манго. КБЖУ: 60/0,82/0,38/13,38

Этот фрукт богат пищевыми волокнами, витамином С, калием, бета-каротином и другими фитохимическими веществами, такими как мангиферин и фенольные кислоты, которые влияют на метаболизм липидов, глюкозы и оказывают положительное воздействие на микробное здоровье кишечника.

Манго отличается содержанием необходимого для человека витамина А, который регулирует как врождённый, так и адаптивный иммунитет. Кроме мякоти манго, его кожура и ядра тоже обладают полезными свойствами: они сохраняют высокую концентрацию биологически активных молекул.

Вкус манго может отличаться: это зависит от содержания клетчатки. Некоторые сорта обладают большим количеством клетчатки и отличаются тем, что они более мясистые, а другие содержат меньше клетчатки и имеют сливочную консистенцию.

Приводит ли употребление фруктов к набору веса?

Важно сразу отметить, что процесс похудения зависит от общей калорийности рациона, а не от употребления определённых продуктов или отказа от них. И ещё один повод не исключать из меню фрукты и овощи заключается в том, что рекомендации по их употреблению говорят о необходимости ежедневно съедать от пяти порций этих продуктов.

Если отказаться от овощей и фруктов, то организм не будет получать необходимое количество витаминов, минералов и клетчатки, которая способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и наступлению чувства сытости. Поэтому свежие фрукты и ягоды обязательно должны присутствовать в питании.

Конечно, важно обращать внимание на их количество: если съедать слишком много, то это приведёт к снижению питательной ценности рациона, потому что уменьшится употребление сложных углеводов, белка.

Переживать по поводу содержащегося в них сахара не стоит: сахар из фруктов не представляет такой опасности, как добавленный в уже готовые продукты и напитки. Углеводы из фруктов тоже не будут препятствовать снижению веса, если вы соблюдаете рекомендуемую калорийность рациона.