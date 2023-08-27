Как приготовить вкуснейшее арбузное мороженое
Август — самое время для того, чтобы вдоволь насладиться главной сезонной ягодой. Конечно, можно просто есть арбуз на завтрак и ужин, но есть несколько способов превратить его в необычное лакомство.
Охладитесь в жаркие летние дни этими освежающим ледяным мороженым из арбуза и киви. Это не только вкусно, но и низкокалорийно, а еще богато витамином С. "Рамблер" расскажет о том, как приготовить вкусное арбузное лакомство.
Что нам понадобится? Всего лишь небольшой арбуз и 3 киви, 15 минут на приготовление и несколько часов на заморозку.
Приготовление:
Шаг 1.
Разрежьте 1 небольшой арбуз пополам и выложите из одной половинки мякоть в миску (нужно около 375-400 г). Возьмите любые черные семена. Пропюрируйте мякоть с помощью ручного блендера. Заполните формы для мороженого на три четверти пюре, вставьте туда палочки и заморозьте как минимум на 3 часа или на ночь.
Шаг 2.
Очистите 3 киви и отрежьте зеленую мякоть от белой сердцевины, выбросив сердцевину. Пюрируйте мякоть. Добавьте слой толщиной около 4-5 мм на верх каждого леденца и снова заморозьте на 1 час. Добавьте к остальной части пюре немного зеленого пищевого красителя, чтобы сделать его темнее до цвета арбузной корки. Вылейте очень тонкий слой на верх каждого леденца и заморозьте еще на некоторое время. В результате мороженое будет по цвету напоминать арбузную дольку.