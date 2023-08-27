Как приготовить вкуснейшее арбузное мороженое

Август — самое время для того, чтобы вдоволь насладиться главной сезонной ягодой. Конечно, можно просто есть арбуз на завтрак и ужин, но есть несколько способов превратить его в необычное лакомство.

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Охладитесь в жаркие летние дни этими освежающим ледяным мороженым из арбуза и киви. Это не только вкусно, но и низкокалорийно, а еще богато витамином С. "Рамблер" расскажет о том, как приготовить вкусное арбузное лакомство.

Что нам понадобится? Всего лишь небольшой арбуз и 3 киви, 15 минут на приготовление и несколько часов на заморозку.

Приготовление:

BBCgoodfood

Шаг 1.

Разрежьте 1 небольшой арбуз пополам и выложите из одной половинки мякоть в миску (нужно около 375-400 г). Возьмите любые черные семена. Пропюрируйте мякоть с помощью ручного блендера. Заполните формы для мороженого на три четверти пюре, вставьте туда палочки и заморозьте как минимум на 3 часа или на ночь.

Шаг 2.