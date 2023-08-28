Пасленовые овощи, к которым в том числе относятся помидоры, могут положительно воздействовать на желудочно-кишечный тракт за счет богатого содержания клетчатки. Однако они также способны навредить организму, рассказал "Аргументам и Фактам" врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

По словам специалиста, они содержат сульфуровые соединения, которые могут вызывать повышенное газообразование, вздутие живота и дискомфорт. Поэтому употребление помидоров в больших количествах грозит их накоплением в кишечнике и запорами.

"Это может привести к раздражению и воспалению слизистых, а также увеличить риск развития различных заболеваний ЖКТ, включая рак", – предупредил врач.

Аналогичными эффектом обладают картофель и фиолетовые баклажаны, обратил внимание токсиколог. В них содержится приличное количество соланина – естественного токсина, который раздражает ЖКТ и негативно сказывается на работе нервной системы.