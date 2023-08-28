В Роспотребнадзоре рассказали о пользе инжира

Конец лета традиционно является сезоном спелых и сочных фруктов. В это время люди могут насладиться вкусными персиками, абрикосами, виноградом, сливами, яблоками и грушами, а также инжиром.

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Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что многие не знают о полезных свойствах последнего из перечисленных фруктов. Инжир – это такое культурное растение, о котором известно с давних времен. Он был широко распространен в Древней Греции, а в более поздние времена стал популярен на территории Португалии и Афганистана. В Северную Европу инжир попал примерно в XV веке, а в Америку миссионеры привезли этот фрукт в 1769 году.

Для созревания плодов необходим солнечный климат, поэтому в настоящее время инжир выращивается в теплых странах – в Индии, Иране, Турции, Греции, Италии, Португалии, Азербайджане. В России фрукт растет на Черноморском побережье.

Специалисты отмечают, что хоть инжир и считают фруктом, формально по классификации он является ягодой. Инжир содержит большое количество витаминов и минералов, он богат калием, кальцием, фосфором, магнием и железом. При этом железа в инжире больше, чем в яблоках, поэтому он незаменим для людей, страдающих анемией.

Инжир способствует улучшению пищеварения, нормализации уровня сахара в крови, укреплению иммунитета, а также служит профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Основным признаком свежего инжира является приятный сладкий аромат. Спелый плод должен быть относительно мягким. Качественный инжир – светло-коричневый или бежевый. На поверхности может находиться белый налет, но это является плохим признаком и говорит о высокой концентрации глюкозы.