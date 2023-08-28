Чем на самом деле капучино отличается от латте

Капучино и латте - два популярных кофейных напитка, которые можно найти во многих кафе и кофейнях по всему миру. Несмотря на то, что они оба состоят из кофе и молока, у них есть некоторые отличия, которые делают их уникальными.

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Одно из главных отличий между капучино и латте - это соотношение кофе и молока. В капучино используется равное количество кофе, молока и молочной пены, в то время как в латте преобладает молоко — 80 процентов от общего объема. Это соотношение влияет на вкус и текстуру напитка. Капучино имеет более сильный кофейный вкус и более густую текстуру, благодаря большему количеству кофе и молочной пены. Латте, напротив, имеет более мягкий и кремовый вкус, так как молоко преобладает в составе напитка.