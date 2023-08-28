Рулет из кабачков с грибами: идея для необычного ужина

Если вы не знаете, что еще приготовить из кабачков – то этот рецепт для вас. Рулет из кабачков с жареными грибами станет отличным и небанальным вариантом для ужина.

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Приготовив такой рулет однажды, впоследствии вы можете смело экспериментировать с начинками – добавлять к грибам что-то еще или вовсе видоизменять начинку по своему вкусу.

Подробнее о том, как приготовить рулет из кабачков с грибами, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Кабачки – 500-600 г;

Мука пшеничная – 100;

Яйца – 3 шт;

Соль – по вкусу;

Растительное масло – 6 ст. ложек;

Морковь – 1 шт;

Репчатый лук – 1-2 шт;

Шампиньоны – 350 г;

Перец черный молотый – по вкусу;

Сыр – 100 г;

Майонез – по вкусу;

Приготовление

1. Натрите кабачки на крупной терке. Добавьте немного соли и оставьте на 10 минут. Затем аккуратно отожмите кабачки, чтобы избавить их от лишней влаги.

2. Слегка взбейте яйца с солью и добавьте их к кабачкам. Затем добавьте муку и хорошенько перемешайте.

3. Застелите пергаментом противень и смажьте его маслом. Распределите массу из кабачка ровным слоем по противню. Отправьте основу для рулета в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут.

4. Натрите морковь на крупной терке. Нарежьте лук и грибы мелкими кусочками.

5. Разогрейте в сковороде две ложки масла на среднем огне. Обжарьте морковь с луком до мягкости, а затем выложите овощи на тарелку.

6. Добавьте оставшееся масло. Всыпьте в сковородку грибы и обжаривайте их до румяности. Выложите грибы к остальным овощам, посолите, поперчите, перемешайте, а после этого остудите.

7. Натрите сыр на крупной терке.

8. Достаньте основу для рулета из духовки. Смажьте кабачковую массу майонезом. Посыпьте сыром и немного отложите для украшения блюда. Сверху распределите грибы по овощам.

9. При помощи пергамента скрутите рулет. Посыпьте рулет оставшимся сыром и остудите его до комнатной температуры.