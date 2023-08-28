Рулет из кабачков с грибами: идея для необычного ужина
Если вы не знаете, что еще приготовить из кабачков – то этот рецепт для вас. Рулет из кабачков с жареными грибами станет отличным и небанальным вариантом для ужина.
Приготовив такой рулет однажды, впоследствии вы можете смело экспериментировать с начинками – добавлять к грибам что-то еще или вовсе видоизменять начинку по своему вкусу.
Подробнее о том, как приготовить рулет из кабачков с грибами, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Кабачки – 500-600 г;
- Мука пшеничная – 100;
- Яйца – 3 шт;
- Соль – по вкусу;
- Растительное масло – 6 ст. ложек;
- Морковь – 1 шт;
- Репчатый лук – 1-2 шт;
- Шампиньоны – 350 г;
- Перец черный молотый – по вкусу;
- Сыр – 100 г;
- Майонез – по вкусу;
Приготовление
1. Натрите кабачки на крупной терке. Добавьте немного соли и оставьте на 10 минут. Затем аккуратно отожмите кабачки, чтобы избавить их от лишней влаги.
2. Слегка взбейте яйца с солью и добавьте их к кабачкам. Затем добавьте муку и хорошенько перемешайте.
3. Застелите пергаментом противень и смажьте его маслом. Распределите массу из кабачка ровным слоем по противню. Отправьте основу для рулета в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут.
4. Натрите морковь на крупной терке. Нарежьте лук и грибы мелкими кусочками.
5. Разогрейте в сковороде две ложки масла на среднем огне. Обжарьте морковь с луком до мягкости, а затем выложите овощи на тарелку.
6. Добавьте оставшееся масло. Всыпьте в сковородку грибы и обжаривайте их до румяности. Выложите грибы к остальным овощам, посолите, поперчите, перемешайте, а после этого остудите.
7. Натрите сыр на крупной терке.
8. Достаньте основу для рулета из духовки. Смажьте кабачковую массу майонезом. Посыпьте сыром и немного отложите для украшения блюда. Сверху распределите грибы по овощам.
9. При помощи пергамента скрутите рулет. Посыпьте рулет оставшимся сыром и остудите его до комнатной температуры.
Приятного аппетита!