Гастроэнтеролог: вода с лимоном противопоказана людям с болезнями ЖКТ

Гастроэнтеролог Харлов: Вода с лимоном противопоказана людям с болезнями ЖКТ
По словам врача-гастроэнтеролога Никиты Харлова журналистам «Вечерней Москвы», вода с лимоном включает в себя многие благоприятные для здоровья свойства, из-за чего является довольно популярным и бюджетным напитком.
Наряду с этим специалист предупредил и об ограничениях к употребению такой воды, и в первую очередь это касается людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Как известно, лимон включает в себя свойственную ему кислоту, раздражительно влияющую на стенки желудка, из-за чего могут возникнуть неприятные ощущения в органиме.
Люди с эрозиями или язвами сразу почувствуют неприятные ощущения. После попадания лимонной кислоты на раненые стенки желудка начнется раздражение. Но если сделать это после или во время еды, то никакого вреда для человека не будет, - рассказал Харлов.
Помимо этого, эксперт посоветовал использовать при распитии лимонной воды трубочку - таким образом кислота будет меньше попадать на зубную эмаль.