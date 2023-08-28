Эксперты назвали полезные свойства перловой крупы

Перловую кашу раньше подавали царям, потому что крупа считалась редкой, продавалась за большие деньги.

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Также каша ценилась за массу полезных свойств. Она является очень калорийной, в 100 граммах сухой перловки – 320 калорий. Однако такая каша надолго насыщает.

Специалист из Центра оценки качества зерна Татьяна Андрианова сообщила, что перловка укрепляет иммунитет. В ней содержатся лизин и гордецин. Также каша очищает ЖКТ и нормализует работу поджелудочной железы, снижает развитие болезней сердца, пишет Food.ru

По словам нутрициолога Ирины Козлачковой, в перловке есть витамины группы B, которые оказывают положительное влияние на нервную систему, кожу и волосы. Кроме того, в 250 граммах перловки есть суточная норма фосфора.

Андрианова отметила, что кашу следует есть только в тёплом виде, потому что холодная плохо усваивается.