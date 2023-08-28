Эксперты назвали полезные свойства перловой крупы
Перловую кашу раньше подавали царям, потому что крупа считалась редкой, продавалась за большие деньги.
Также каша ценилась за массу полезных свойств. Она является очень калорийной, в 100 граммах сухой перловки – 320 калорий. Однако такая каша надолго насыщает.
Специалист из Центра оценки качества зерна Татьяна Андрианова сообщила, что перловка укрепляет иммунитет. В ней содержатся лизин и гордецин. Также каша очищает ЖКТ и нормализует работу поджелудочной железы, снижает развитие болезней сердца, пишет Food.ru
По словам нутрициолога Ирины Козлачковой, в перловке есть витамины группы B, которые оказывают положительное влияние на нервную систему, кожу и волосы. Кроме того, в 250 граммах перловки есть суточная норма фосфора.
Андрианова отметила, что кашу следует есть только в тёплом виде, потому что холодная плохо усваивается.
Перед варкой крупу можно обжарить, чтобы вкус зерна лучше раскрылся.