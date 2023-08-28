Напитки, которые помогут утолить жажду

В летний зной мы редко вспоминаем о таком напитке, как чай. Ну, а слово «эскимо» ассоциируется только с мороженым.

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Что такое «нечайный чай», «чай-эскимо» и какие напитки лучше всего подойдут, чтобы освежиться, узнаем у инженера-технолога кондитерского производства Ирины Гармаевой.

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Питьевой режим

Для полноценного функционирования человеку необходима не только еда, но и достаточное количество жидкости. Особенно важно учитывать это летом, так как вода регулирует температурный баланс и не дает организму перегреваться.

Кроме того, она увлажняет кожу, препятствует появлению морщин, сухости и шелушению. Вода помогает разжижать кровь, что снижает риск образования тромбов. В 2019 году, чешские ученые опубликовали исследования, которые говорят о том, что гидратация повышает производительность.

Нормы потребления воды для каждого человека индивидуальны. Их можно рассчитать по формуле: 30-40 мл на килограмм массы тела. Специалисты рекомендуют при определении своей нормы делать поправку на образ жизни: при повышенной физической активности понадобится 30-40 мл, мало двигаетесь, будет достаточно 25-30 мл.

Чем утолять жажду?

Первое, что приходит на ум при выборе напитка в жаркий день — обыкновенная вода. С ней невозможно получить дополнительные калории, она поддерживает баланс жидкости в организме и ее легко найти в любом магазине.

Но иногда хочется разнообразия. В этом случае подойдут травяные и зеленые чаи, компоты из сухофруктов, натуральные соки и морсы на основе ягод и фруктов.

Минеральная вода тоже хороша в жаркое время года, так как содержит в своем составе растворенные соли, микроэлементы и некоторые биологически активные компоненты. Важно учитывать, что она бывает трёх видов:

Столовая — подходит для ежедневного применения здоровым людям, без ограничений.

Лечебно-столовая — разрешается потреблять здоровым людям без ограничений непродолжительный период или нерегулярно.

Лечебная — не рекомендована для обычного столового питья. Ее часто используют как дополнительное средство в санаторно-курортном лечении, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Можно ли освежиться с помощью чая?

Ученые Шотландского университета Сент-Эндрюс обнаружили, что простая вода быстро обеспечивает гидратацию организма, но напитки с небольшим количеством сахара, жира или белка лучше уберегают от обезвоживания в течение более длительного времени. К ним относится и чай.

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В теплое время года хочется чего-то попрохладнее и предпочтения отдаются напитком со льдом или коктейлям с мороженым. Но они не способны охладить тело изнутри.

Холодный чай прекрасно утоляет жажду и восполняет баланс микроэлементов. Включить холодный чай в свой рацион можно и тем, кто худеет. Один стакан напитка позволяет сжечь около восьми лишних калорий в процессе усвоения в желудочно-кишечном тракте.

При покупке холодного чая важно обращать внимание на его состав. Главный ингредиент — натуральный чайный экстракт, допускается добавление фруктового сока или экстрактов ягод. Хорошо, если красители и искусственные подсластители отсутствуют. В противном случае есть риск купить бесполезную, а возможно, и вредную водичку, напичканную химией.

Если напиток содержит большое количество сахара, то его регулярное употребление приведет к увеличению веса, повышенной возбудимости и повысит риск возникновения диабета. Поэтому следует ограничивать их количество в своем рационе.

Новые вкусы и необычный формат

Среди любителей чая существует термин — «нечайные чаи». Он обозначает напитки, схожие с традиционным чаем, но при заваривании используют не чайные листья, а листья, цветы или кору растений.

Природа создала достаточно вариантов, чтобы не ограничивать себя только чаем. Заваривать можно очень многое, и обилие экзотических чаев, появившихся в продаже за последние годы, только подтверждает это. Нечайные чаи полезны для организма. В них нет кофеина, они выводят из организма шлаки и токсины и обладают необычным вкусом.

При выборе действует обычное правило: изучить состав. Цельные ягоды, кусочки, фруктов, ароматные травы и пряности, — все это оказывает благотворное действие на иммунную, пищеварительную и нервную системы.

Для жаркого времени года производители создали чай-эскимо: привычный напиток заморозили, добавив в него палочку. Хороший вариант, для тех кто ограничен во времени и не может позволить себе насладиться стаканом чая со льдом.

Кофеманы найдут кое-что и для себя: напиток в жестяной банке. Латте и раф-ваниль без лактозы, эспрессо-тоник, — справятся с жаждой и не оставят без привычного удовольствия.

Clear coffee на выглядит как вода: кристально бесцветная жидкость в стеклянной бутылочке. На вкус же ничем не отличается от обычного энергетика. А самое главное — прозрачный кофе никак не вредит зубной эмали.

Незаслуженно забытый березовый сок, постепенно возвращается на прилавки магазинов и заново завоевывает сердца покупателей. Упаковка в виде полена порадует эстетов.