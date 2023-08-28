Врач перечислила продукты, с которыми опасно сочетать дыню

Дыню не рекомендуется сочетать с алкоголем, в особенности с пивом, а также кисломолочными продуктами. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

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По ее словам, такое сочетание продуктов может привести к проблемам с пищеварением, в том числе, к метеоризму, диарее, коликам и тошноте.

"Но если кто-то хочет, то можно воспользоваться таким способом и получить слабительный эффект", - отметила эксперт.

В начале августа врач-диетолог Ольга Шестакова говорила, что мнение о том, что во время и после употребления дыни нельзя пить воду и другие напитки, потому это может нарушить процессы пищеварения, является мифом.

По ее словам, желудок прекрасно справляется с разделением продуктов на фракции и приспособлен переваривать разнообразную пищу и часто одновременно.