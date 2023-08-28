Стало известно, чем полезны кедровые орехи

Кедровые орехи благодаря своему богатому составу приносят пользу организму, например, помогают нормализовать вес. Об этом "Общественная служба новостей" узнала у экспертов.

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Диетологи рекомендуют использовать эти орехи в качестве перекуса, потому что они помогают дольше не испытывать чувство голода. Кроме того, в их составе есть жирные кислоты, которые способны подавлять аппетит.

Еще одно полезное свойство кедровых орехов заключается в том, что они помогают сохранить здоровье мозга. Этому способствуют содержащиеся в них жирные кислоты омега-3.

Орехи также повышают уровень серотонина в организме, что позволяет сделать сон человека здоровым и полноценным.

Последнее полезное свойство, на которые обратили внимание специалисты, - они снижают уровень холестерина в крови благодаря пиноленовой кислоте в их составе.