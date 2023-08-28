Назван способ избавиться от запаха чеснока

Аллерголог и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл способ избавиться от запаха чеснока. Врач рассказал, что избавиться от запаха чеснока помогает жирное молоко. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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Специалист отметил, что чеснок содержит аллицин.

«Чтобы не пахло чесноком, просто обычный лайфхак: аллицин и серосодержащие соединения растворяются в жирном молоке, оно помогает отбить этот замечательный запах, который стоит после чеснока», — объяснил россиянам иммунолог.

Ранее Продеус, а также терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали неожиданное свойство чеснока. Специалисты рассказали, что регулярное употребление этого продукта улучшает потенцию у мужчин.