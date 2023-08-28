Диетолог рассказала об антиоксидантных свойствах изюма

«Изюм, особенно тёмный, содержит много антиоксидантов. Потому что сам виноград богат полифенолами — антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».