Диетолог рассказала об антиоксидантных свойствах изюма

Диетолог Соломатина рассказала об антиоксидантных свойствах изюма
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах изюма. По её словам, он содержит много антиоксидантов.
«Изюм, особенно тёмный, содержит много антиоксидантов. Потому что сам виноград богат полифенолами — антиоксидантами, которые замедляют старение, укрепляют и сердечно-сосудистую, и нервную системы, предотвращают окислительный стресс», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, изюм также богат калием и магнием.
Соломатина напомнила, что калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы, а магний способствует понижению давления, улучшению состоянию костей.
Вместе с тем, отметила эксперт, изюм содержит много сахара.
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