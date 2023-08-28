Нутрициолог рассказала о том, чем вредны продукты «без сахара»

Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, чем могут быть вредны для организма продукты "без сахара".

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По словам специалиста, многие производители поступают нечестно, используя вместо сахара, не менее вредные добавки.

Так например, сахароза, мед, патока, декстроза, гдюкоза, меласса, карамель и левулоза обладают практически таким же гликемическим индексом, как и сахар.

При этом искусственные сахарозаменители как сукралоза, сахарин и аспартам в организме распадаются до токсичного метанола, ухудшают состав крови и стимулируют образование камней в почках и могут стать фактором, провоцирующим аллергию.

По словам нутрициолога, даже фрукты и ягоды не могут считаться безусловно полезными, потому что содержат фруктозу. Поэтому нельзя употреблять их бесконтрольно и есть более двух плодов в день.

Специалист отметил, что в заменить сахар полезно можно, используя стевию и эритрит. Они являются подсластителями растительного происхождения, которые можно использовать при приготовлении выпечки или в напитки.