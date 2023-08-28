Нутрициолог рассказала о том, чем вредны продукты «без сахара»

Нутрициолог Костомаха рассказала о том, чем вредны продукты «без сахара»
Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, чем могут быть вредны для организма продукты "без сахара".
По словам специалиста, многие производители поступают нечестно, используя вместо сахара, не менее вредные добавки.
Так например, сахароза, мед, патока, декстроза, гдюкоза, меласса, карамель и левулоза обладают практически таким же гликемическим индексом, как и сахар.
При этом искусственные сахарозаменители как сукралоза, сахарин и аспартам в организме распадаются до токсичного метанола, ухудшают состав крови и стимулируют образование камней в почках и могут стать фактором, провоцирующим аллергию.
По словам нутрициолога, даже фрукты и ягоды не могут считаться безусловно полезными, потому что содержат фруктозу. Поэтому нельзя употреблять их бесконтрольно и есть более двух плодов в день.
Специалист отметил, что в заменить сахар полезно можно, используя стевию и эритрит. Они являются подсластителями растительного происхождения, которые можно использовать при приготовлении выпечки или в напитки.
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