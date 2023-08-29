Роспотребнадзор разъяснил разницу между пастеризацией и стерилизацией молока

Пастеризованное и стерилизованное молоко – в чём разница и что лучше? На этот вопрос ответили эксперты Роспотребнадзора. Они пояснили, что оба способа призваны обеззаразить продукт и увеличить срок его хранения. Разница заключается в температуре нагрева.

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Пастеризация бывает трёх видов: длительная, которую проводят при температуре 63-65 C с выдержкой 30 минут; кратковременная – при температуре 72-75 С с выдержкой 15-20 секунд; высокая, или моментальная – при температуре 85-90 С без последующей выдержки. Если патогенных бактерий много, возможно более сильное нагревание.

В пастеризованном молоке сохраняются полезные свойства: витамины и минералы. Такое молоко может храниться в закрытой таре до 14 суток, в открытой – до 48 часов.

При стерилизации молоко нагревают выше 130 С и выдерживают порядка 30 минут. При таком режиме погибают все бактерии – не только патогенные, но и полезные. Содержание витаминов, ради которых и пьют молоко, сильно снижается, а кальций и фосфор преобразуются в трудноусвояемые соединения. Стерилизованное молоко не имеет питательной ценности – его употребляют только ради вкуса. Храниться такой продукт может в закрытой таре до полугода, в открытой – 96 часов.