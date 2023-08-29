Яичницу с красным перцем назвали идеальным блюдом для похудения

Яичницу можно превратить в идеальное блюдо, помогающее сбросить лишние килограммы. Об этом сообщает портал Eat This, Not That со ссылкой на результаты исследования ученых из Пердьюского университета.

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Правда, для этого блюдо нужно правильно приготовить, отмечают специалисты. В частности, в блюдо нужно добавить молотый красный перец. Согласно рецепту, для приготовления такой яичницы нужно два яйца и половина чайной ложки красного перца.

Если употреблять такое блюдо по утрам, вес будет уходить в два раза быстрее.