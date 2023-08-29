Яичницу с красным перцем назвали идеальным блюдом для похудения
Яичницу можно превратить в идеальное блюдо, помогающее сбросить лишние килограммы. Об этом сообщает портал Eat This, Not That со ссылкой на результаты исследования ученых из Пердьюского университета.
Правда, для этого блюдо нужно правильно приготовить, отмечают специалисты. В частности, в блюдо нужно добавить молотый красный перец. Согласно рецепту, для приготовления такой яичницы нужно два яйца и половина чайной ложки красного перца.
Если употреблять такое блюдо по утрам, вес будет уходить в два раза быстрее.
Такой эффект достигается за счет того, что капсаицин в перце надолго сохраняет чувство сытости, запускает процесс метаболизма и усиливает процесс сжигания калорий. При этом яйца обеспечивают организм необходимым белком.