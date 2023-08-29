Гастроэнтеролог рассказал о вреде фастфуда

Употребление фастфуда может подарить человеку весь гастроэнтерологический «букет» заболеваний. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

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Эксперт отметил, что при употреблении фастфуда страдает желудок, поджелудочная железа и желчный пузырь. При частом употреблении подобной пищи возникает вздутие живота, колики, запоры, тошнота, изжога. Врач подчеркнул, что подобная пища не должна присутствовать в ежедневном рационе. Он отметил, что фастфуд — это «иллюзия счастья».

Неронов отметил, что иногда в спокойной обстановке хороший фастфуд можно продегустировать, но это не должно входить в привычку, передает РИАМО.