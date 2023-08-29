На первый взгляд кажется, что роллы – простое блюдо, которое займет немного времени и усилий на приготовление. Но это не так!

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Для приготовления японской кухни необходимо знать несколько советов, чтобы роллы получились, как в ресторане.

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Многие любители японской кухни задаются вопросом: "Как научиться крутить роллы?". Действительно, приготовление роллов — это увлекательный процесс, который, благодаря разнообразию этого блюда, позволяет воплотить в жизнь все свои кулинарные фантазии.

Кроме того, роллы можно приготовить и в домашних условиях, что является очень удобным и простым способом насладиться этим вкусным японским деликатесом без посещения ресторанов. В этой статье мы расскажем вам, как правильно крутить роллы и какие продукты вам понадобятся для этого.

Какие продукты нужны для роллов?

Главным продуктом для роллов является рис. Рис необходимо приготовить заранее, следуя инструкции на упаковке и нашим рекомендациям. Приготавливая рис, обратите внимание на то, чтобы он получился достаточно нежным и не разваренным, так как это важно для структуры роллов.

Также для роллов вам понадобятся листы нори. Нори — это сушеные водоросли, широко используемые в японской кухне. Чтобы удобнее работать с листами нори, вы можете использовать специальный бамбуковый коврик — циновку. Коврик поможет вам правильно скрутить роллы без потери формы.

Основной ингредиент ролла — это, конечно же, рыба или другие морепродукты. Вы можете выбрать рыбу по своему вкусу: лосось, тунец, угорь, морской окунь и т.д. Важно помнить, что рыба должна быть свежей и высокого качества, чтобы обеспечить надлежащий вкус блюда и избежать несварения желудка. О том, как выбирать свежую рыбу для суши и роллов мы рассказывали здесь. Если вы не любите рыбу, вы всегда можете использовать другие морепродукты, такие как креветки, мидии, мясо краба, морской гребешок, икра и т.д.

Также большую популярность имеют сладкие роллы, которые подаются в качестве десерта:

Фруктовые роллы: с фруктами, такими как клубника, манго, киви или банан, обернутыми в рис и нори и подаются с соусом или джемом.

Шоколадные роллы: с шоколадной начинкой или шоколадной крошкой..

Зефирные роллы: с начинкой из зефира, как правило, с добавлением фруктов или ягод.

Роллы с мороженым: с начинкой из мороженого, часто в комбинации с фруктами или шоколадом и подаются с сиропами или джемом.

Мятные шоколадные роллы: с шоколадной начинкой и нежным мятным вкусом, посыпанные кокосовой стружкой.

Для веганов и вегетарианцев тоже полно подходящих вариантов. Можно сделать роллы с салатом чукка, авокадо, огурцами, зеленым луком, имбирем. Также в вегетарианских роллах очень часто используют грибы и сыр тофу, которые очень богаты растительным белком и питательными элементами.

Отсутствие определенных правил позволит вам создавать уникальные комбинации вкусов и экспериментировать с рецептами. Приготовление роллов в домашних условиях, это великолепный шанс поэкспериментировать с разнообразием рецептов и поув

Как крутить роллы

Когда все продукты приготовлены, вы можете приступить к самому процессу скручивания роллов. Возьмите коврик из бамбука и положите на него лист нори шершавой стороной вверх. Распределите рис равномерным слоем по поверхности нори, оставляя небольшую полоску свободной снизу. Как правильно класть лист нори мы объясняли в этой статье.

Затем выложите на рис ингредиенты по вашему выбору: рыбу, овощи, сыр и прочее. Обратите внимание, что ингредиенты нужно распределить равномерно по всей ширине листа нори.

Теперь самое интересное — скручивание роллов. Сначала аккуратно поднимите коврик, придерживая ингредиенты, и начните скручивать ролл вместе с ним. Постепенно придавайте роллу форму цилиндра, используя коврик для поддержки. После того как ролл скручен, удалите коврик и сложите ролл на тарелку. Острым ножом и с хирургическим хладнокровием разрежьте ролл на 6-8 равных частей.

Повторите эти шаги с оставшимися ингредиентами, получив таким образом несколько роллов разных вкусов и форм.