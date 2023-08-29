Рецепт недели: полезный завтрак в школу
Детский завтрак должен быть не только полезным, но еще и таким, чтобы дети захотели его съесть. Ленивая овсянка - отличный вариант, чтобы взять его с собой.
Рецепт полезного завтрака в школу - в материале “Рамблера”.
Ленивая овсянка с йогуртом
Кроме классических бутербродов, овощей и выпечки, в школу можно взять фруктовую овсянку. Она богата полезными веществами. А рецепт настолько простой, что не потребует много времени на приготовление. Сделать овсянку можно с вечера.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья 150 г;
- йогурт с фруктами или злаковыми 1 упаковка;
- грецкие орехи;
- мед;
- сухофрукты: курага и чернослив – 20 г.
По рецепту нужно взять глубокую емкость, насыпать туда овсянку и йогурт. Все необходимо тщательно перемешать. Нужно нарезать сухофрукты мелкими кусочками и добавить их в кашу.
Емкость плотно закрыть, оставить в холодильнике на всю ночь. Утром необходимо достать кашу, посыпать измельченными орехами и добавить мед. Вместо меда можно использовать сиропы или любимые сладости ребенка.
Такое блюдо будет не только полезным, но еще и сытным. Если ваш ребенок не любит каши, то ему стоит попробовать овсянку по этому рецепту.
Чтобы взять овсянку с собой можно использовать контейнер округлой формы. Обычный ланч-бокс для этого не подойдет.