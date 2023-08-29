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Рецепт недели: полезный завтрак в школу

Детский завтрак должен быть не только полезным, но еще и таким, чтобы дети захотели его съесть. Ленивая овсянка - отличный вариант, чтобы взять его с собой.

Рецепт недели: полезный завтрак в школу
© Unsplash

Рецепт полезного завтрака в школу - в материале “Рамблера”.

Ленивая овсянка с йогуртом

Кроме классических бутербродов, овощей и выпечки, в школу можно взять фруктовую овсянку. Она богата полезными веществами. А рецепт настолько простой, что не потребует много времени на приготовление. Сделать овсянку можно с вечера.

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Ингредиенты:

  • овсяные хлопья 150 г;
  • йогурт с фруктами или злаковыми 1 упаковка;
  • грецкие орехи;
  • мед;
  • сухофрукты: курага и чернослив – 20 г.

По рецепту нужно взять глубокую емкость, насыпать туда овсянку и йогурт. Все необходимо тщательно перемешать. Нужно нарезать сухофрукты мелкими кусочками и добавить их в кашу.

Емкость плотно закрыть, оставить в холодильнике на всю ночь. Утром необходимо достать кашу, посыпать измельченными орехами и добавить мед. Вместо меда можно использовать сиропы или любимые сладости ребенка.

Такое блюдо будет не только полезным, но еще и сытным. Если ваш ребенок не любит каши, то ему стоит попробовать овсянку по этому рецепту.

Чтобы взять овсянку с собой можно использовать контейнер округлой формы. Обычный ланч-бокс для этого не подойдет.

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