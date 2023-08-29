Какие ягоды мыть противопоказано

Сейчас самая ягодная пора. Жаль, что этот период очень краток, поэтому мы на год вперед объедаемся природным лакомством, а заодно укрепляем свое здоровье. Ведь мало что может сравниться с ягодами по полезности.

© Мир новостей

Но вот правильно ли мы их едим? Вопросов по потреблению ягод немало, однозначного ответа на них нет.

Видео дня

Например, нужно ли мыть ягоды? Можно ли отравиться и подхватить какую-нибудь заразу, если их не помыть перед едой? Применительно к фруктам такие вопросы не встают - большинство людей их моет. Но многие ягоды так нежны, что, кажется, не выдержат мойки. Как быть с ними?

Ягода-малина в гости звала

Начнем с общего правила: все дары природы лучше мыть перед едой. Это относится не только к овощам, зелени и фруктам, но и к ягодам. Но в последнем случае есть исключения.

Например, как вы представляете себе мытье малины? Это не только одна из самых полезных, но и самых нежных ягод. Она не выдержит не только теплого, но даже и холодного душа. Опасны для ее целостности и другие «водные процедуры». Например, простое помешивание ягод в емкости с водой. Оно менее травматично, чем водный душ из-под крана, но для малины это все равно будет губительно. Поэтому ее мыть не надо. Как же тогда быть, не опасна ли немытая малина?

Не опасна. Ягоды растут достаточно высоко, и значит, контакт с землей им не грозит. Это одно из самых опасных загрязнений - в почве могут быть особенно вредные возбудители инфекций. И именно поэтому нужно тщательно мыть контактирующие с грунтом овощи и зелень.

А поскольку малина далека от земли, ей подобные загрязнения не грозят. Присутствие других вредных микробов тоже маловероятно. Достаточно оценивать качество ягод на глаз, выбрасывая те, на которых есть загрязнения или уже началась порча.

Многие еще панически боятся средств химзащиты для растений и уверены, что после такой обработки ягоды очень опасны. На самом деле все не так страшно, даже если малина выращивается в крупных хозяйствах, где такие средства используют всегда. Дело в том, что химические средства обычно не применяют во время созревания ягод. Их наносят или на более ранних стадиях, или после сбора урожая. Это справедливо и для других ягод.

Если вы все равно продолжаете опасаться, то вспомните, известны ли вам громкие случаи отравления малиной. Не важно, вызваны ли они какими-то микробами или сельскохозяйственной химией. В научной медицинской литературе таких инцидентов не описано. И последнее: в малине (как и почти во всех других ягодах) есть очень много биоактивных веществ, которые нейтрализуют и ослабляют некоторые вредные вещества.

Клубника, черника и голубика

Следующей по нежности после малины идет клубника. Но поскольку ее ягоды часто контактируют с землей, мыть ее надо обязательно. Но делайте это с умом. Вода может быть комнатной температуры, в крайнем случае, лишь чуть-чуть теплой, чтобы не обжечь клубнику. Мыть ее лучше в емкости, слегка перемешивая ягоды и меняя воду. Душ из-под крана может травмировать клубнику.

При мытье этой ягоды важно соблюдать еще одно правило: предварительно отрывайте черешок с листьями. Под ним удобное место для скопления возможной грязи.

По нежности близки к малине еще черника и голубика. Как быть с ними, ведь растут они гораздо ближе к земле? В принципе, их можно не мыть. Все-таки эти ягоды более легкие, чем клубника, и поэтому крайне редко контактируют с землей. С другой стороны, если они в хорошем состоянии, плотненькие и у них нет травмы в области прикрепления черенка (он часто отрывается так, что ягода пускает сок), то мягкое мытье они без труда выдержат.

И здесь лучшим выбором является второе универсальное правило: если ягода выдержит мытье, ее лучше помыть. Конечно, воздействие воды должно быть адекватным, чтобы не повредить ее. Применительно к чернике и голубике вода должна быть комнатной температуры. Ее нужно лишь 2-3 раза сменить, ополаскивая ягоды.

Крыжовник и смородина

Поскольку крыжовник обычно толстокожий, он выдержит мытье даже под достаточно сильной струей из-под крана. Лишь бы вода не была горячей.

Со смородиной много тонкостей. Ее ягоды белого и красного цвета достаточно плотны, чтобы не травмироваться при полоскании в воде комнатной температуры. Лучше это делать, если ягоды сорваны вместе с веточками. Черная смородина более нежная и легко пускает «кровь», особенно если ягоды отрывают от черенка. Поэтому ее можно слегка сполоснуть, если она на веточке. Но делайте это нежнее, чем с красной и белой смородиной.

С другой стороны, черную смородину можно есть и немытой (она не контактирует с землей). Конечно, при этом нужно соблюдать те же правила, которые мы уже описывали для малины.

Вишня и черешня

Эти высоко растущие крупные ягоды выдержат мягкое мытье, особенно если они с черешками. Правила уже озвучены: температура воды комнатная, лучше мыть не под краном, а в емкости, меняя воду.

Большие ягоды