Секреты приготовления тыквенного крем-супа с сливками
Осень – это пора, когда наши вкусовые предпочтения немного меняются, и мы стремимся к более утонченным и теплым блюдам. Одним из таких является тыквенный крем-суп с сливками.
В этой статье мы поделимся с вами классическим рецептом этого блюда, а также расскажем несколько секретов, чтобы суп получился еще вкуснее.
Ингредиенты
Для приготовления тыквенного крем-супа с сливками вам понадобятся:
- Тыква (очищенная и нарезанная) – 500 г
- Лук (нарезанный) – 1 средний
- Морковь (нарезанная) – 1 шт.
- Картофель (нарезанный) – 1 шт.
- Сливки (жирностью не менее 20%) – 200 мл
- Масло сливочное – 2 ст. ложки
- Бульон (птичий или овощной) – 800 мл
- Соль и перец – по вкусу
- Пряности (мускатный орех, корица) – по желанию
Пошаговый рецепт
- В глубокой кастрюле разогрейте подсолнечное масло.
- Обжаривайте лук, морковь и картофель до мягкости и золотистой корки.
- Добавьте к ним нарезанную тыкву и продолжайте готовить несколько минут.
- Залейте овощи горячим бульоном и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите до полной готовности овощей. Примерно 20-30 минут, в зависимости от спелости тыквы.
- Далее нам потребуется блендер. Взбейте овощи до однородной массы.
- Добавьте сливки, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
- Наш суп готов. Подавать лучше всего еще горячим.
Секреты приготовления от шеф-повара
- Чтобы получить более нежный вкус, овощи обжаривайте на сливочном масле.
- Чтобы суп приобрел более изысканный вкус, вы можете добавить немного мускатного ореха или корицы.
- Натрите немного своего любимого сыра – это добавит сырную нотку.
Сервировка и Подача
Тыквенный крем-суп с сливками лучше всего подавать горячим, украсив его зеленью и поджаренными гренками.
Суп хорошо сочетается с вином, таким как шардоне или просекко.
Итог
Тыквенный крем-суп со сливками – это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Тыква богата витаминами, минералами и клетчаткой, а сливки придают супу нежный сливочный вкус. Проявите свой кулинарный талант, следуя нашему рецепту, и порадуйте себя и близких этим вкусным блюдом.