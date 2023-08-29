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Секреты приготовления тыквенного крем-супа с сливками

Осень – это пора, когда наши вкусовые предпочтения немного меняются, и мы стремимся к более утонченным и теплым блюдам. Одним из таких является тыквенный крем-суп с сливками.

Секреты приготовления тыквенного крем-супа с сливками
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В этой статье мы поделимся с вами классическим рецептом этого блюда, а также расскажем несколько секретов, чтобы суп получился еще вкуснее.

Ингредиенты

Для приготовления тыквенного крем-супа с сливками вам понадобятся:

  • Тыква (очищенная и нарезанная) – 500 г
  • Лук (нарезанный) – 1 средний
  • Морковь (нарезанная) – 1 шт.
  • Картофель (нарезанный) – 1 шт.
  • Сливки (жирностью не менее 20%) – 200 мл
  • Масло сливочное – 2 ст. ложки
  • Бульон (птичий или овощной) – 800 мл
  • Соль и перец – по вкусу
  • Пряности (мускатный орех, корица) – по желанию

Пошаговый рецепт

  1. В глубокой кастрюле разогрейте подсолнечное масло.
  2. Обжаривайте лук, морковь и картофель до мягкости и золотистой корки.
  3. Добавьте к ним нарезанную тыкву и продолжайте готовить несколько минут.
  4. Залейте овощи горячим бульоном и доведите до кипения.
  5. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите до полной готовности овощей. Примерно 20-30 минут, в зависимости от спелости тыквы.
  6. Далее нам потребуется блендер. Взбейте овощи до однородной массы.
  7. Добавьте сливки, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
  8. Наш суп готов. Подавать лучше всего еще горячим.

Секреты приготовления от шеф-повара

  • Чтобы получить более нежный вкус, овощи обжаривайте на сливочном масле.
  • Чтобы суп приобрел более изысканный вкус, вы можете добавить немного мускатного ореха или корицы.
  • Натрите немного своего любимого сыра – это добавит сырную нотку.

Сервировка и Подача

Тыквенный крем-суп с сливками лучше всего подавать горячим, украсив его зеленью и поджаренными гренками.

Суп хорошо сочетается с вином, таким как шардоне или просекко.

Итог

Тыквенный крем-суп со сливками – это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Тыква богата витаминами, минералами и клетчаткой, а сливки придают супу нежный сливочный вкус. Проявите свой кулинарный талант, следуя нашему рецепту, и порадуйте себя и близких этим вкусным блюдом.