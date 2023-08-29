Продукты, которые позволят замедлить старение после 50 лет

После 50 лет наступает время для обязательных изменений в питании. В противном случае начинает расти жировая прослойка, масса тела увеличивается, ухудшается работа сердца и сосудов.

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Какие продукты помогут удержать баланс и какой еде стоит отдавать предпочтение, разбиралась «Вечерняя Москва».

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Сколько килокалорий нужно?

Чтобы процесс старения замедлился и протекал по здоровому сценарию, рацион должен быть разнообразным, рассказал в беседе с «ВМ» диетолог Михаил Гинзбург.

— Ваша пища должна содержать сбалансированное количество калорий. Так как метаболизм с возрастом снижается, человеку требуется меньшее количество калорий, чем в молодости. Следовательно, при малоподвижном образе жизни не стоит потреблять более 1600 килокалорий в день, — сказал собеседник.

Если же вы часто передвигаетесь, то разрешено 1800 килокалорий в день. При тяжелых физических работах или интенсивных тренировках в зале вам потребуется не менее 2000 калорий в сутки.

Идеальный рацион

Самый лучший рацион в любом возрасте, как считает эксперт, — это средиземноморская диета, что доказано огромным количеством исследований. Жители Средиземноморья реже страдают болезнями сердца, ожирением и живут намного дольше.

— Такой рацион содержит преимущественно продукты растительного происхождения. Сюда входят овощи, злаки, фрукты, специи, травы, орехи, ягоды, молочные продукты, рыба. Кондитерские изделия и любые сорта мяса, кроме птицы, позволительны изредка, — сказал спикер.

Что включить в рацион

цветная капуста;

брокколи;

огурцы;

морковь;

лук. В целом же разнообразить свою пищу после 50 можно с помощью таких полезных продуктов, как:

Из фруктов нужно выбирать виноград, инжир, финики, груши и цитрусовые.

Допустимо есть миндаль, семена тыквы, семечки и грецкие орехи.

Из злаков отдавайте предпочтение коричневому рису и гречке, а хлеб выбирайте цельнозерновой.

Если же говорить о морских блюдах, то лучше есть лосось и тунец, а при желании и возможности можно побаловать себя мидиями и устрицами.

Из мяса птицы разрешено есть утку и индейку.