Продукты, которые позволят замедлить старение после 50 лет

Названы продукты, которые позволят замедлить процесс старения после 50 лет
После 50 лет наступает время для обязательных изменений в питании. В противном случае начинает расти жировая прослойка, масса тела увеличивается, ухудшается работа сердца и сосудов.
Какие продукты помогут удержать баланс и какой еде стоит отдавать предпочтение, разбиралась «Вечерняя Москва».
Сколько килокалорий нужно?
Чтобы процесс старения замедлился и протекал по здоровому сценарию, рацион должен быть разнообразным, рассказал в беседе с «ВМ» диетолог Михаил Гинзбург.
— Ваша пища должна содержать сбалансированное количество калорий. Так как метаболизм с возрастом снижается, человеку требуется меньшее количество калорий, чем в молодости. Следовательно, при малоподвижном образе жизни не стоит потреблять более 1600 килокалорий в день, — сказал собеседник.
Если же вы часто передвигаетесь, то разрешено 1800 килокалорий в день. При тяжелых физических работах или интенсивных тренировках в зале вам потребуется не менее 2000 калорий в сутки.
Идеальный рацион
Самый лучший рацион в любом возрасте, как считает эксперт, — это средиземноморская диета, что доказано огромным количеством исследований. Жители Средиземноморья реже страдают болезнями сердца, ожирением и живут намного дольше.
— Такой рацион содержит преимущественно продукты растительного происхождения. Сюда входят овощи, злаки, фрукты, специи, травы, орехи, ягоды, молочные продукты, рыба. Кондитерские изделия и любые сорта мяса, кроме птицы, позволительны изредка, — сказал спикер.
Что включить в рацион
- цветная капуста;
- брокколи;
- огурцы;
- морковь;
- лук.
Из фруктов нужно выбирать виноград, инжир, финики, груши и цитрусовые.
Допустимо есть миндаль, семена тыквы, семечки и грецкие орехи.
Из злаков отдавайте предпочтение коричневому рису и гречке, а хлеб выбирайте цельнозерновой.
Если же говорить о морских блюдах, то лучше есть лосось и тунец, а при желании и возможности можно побаловать себя мидиями и устрицами.
Из мяса птицы разрешено есть утку и индейку.
По словам спикера, также в рацион можно добавить перепелиные и куриные яйца, а из молочки — кефир и нежирные сорта творога. На десерт же можно съесть йогурт без добавления сладких ингредиентов. А вот от алкоголя лучше отказаться совсем, заключил спикер.