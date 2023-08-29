Мясников развеял миф о пользе оливкового масла

Оливковое масло не помогает очистить печень, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на «России 1». Кроме того, он отметил, что такое масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые имеют провоспалительный эффект, увеличивающий риски артритов и ухудшающий течение ревматоидного артрита.

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Мы не можем почистить печень, мы можем ей не вредить, — сказал Мясников.

Врач добавил, что полиненасыщенные кислоты также имеют и положительный эффект: они полезны для сердца и уменьшают риски диабета.

Ранее Мясников заявил, что интерферон и некоторые антидепрессанты относятся к лекарствам, которые могут провоцировать депрессию. По его словам, некоторые из них вызывают угнетение настроения и суицидальные мысли.