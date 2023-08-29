Эксперт рассказала, можно ли употреблять в пищу некрасивые помидоры

Эксперт Алексеева рассказала, можно ли употреблять в пищу некрасивые помидоры
В беседе с Life.ru она пояснила, что жёсткие белые прожилки наблюдаются у зрелых плодов и гибридов.
Они способствуют сохранности формы томата при длительной транспортировке.
Однако прожилки могут появиться из-за недостатка калия и кальция, перепада температур, болезней растений или жаркой погоды, отметила доцент кафедры ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.
Татьяна Алексеева сообщила, что такие помидоры можно употреблять в пищу. Однако их вкусовые качества и пищевая ценность будет невысока.
Зелёные томаты есть не рекомендуется. Дефект окраски появляется в случае, если помидор сорвали недозрелым.
Из-за этого томаты могут горчить, также в них есть опасное вещество соланин. Речь идёт о глюкоалкалоиде, который предохраняет недозревшие плоды от грибков, бактерий и насекомых.
Соланин является естественным ядом, который для человека опасен в больших количествах. Отравиться можно, если употребить около двух килограммов зелёных плодов.