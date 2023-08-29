Эксперт рассказала, можно ли употреблять в пищу некрасивые помидоры

В беседе с Life.ru она пояснила, что жёсткие белые прожилки наблюдаются у зрелых плодов и гибридов.

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Они способствуют сохранности формы томата при длительной транспортировке.

Однако прожилки могут появиться из-за недостатка калия и кальция, перепада температур, болезней растений или жаркой погоды, отметила доцент кафедры ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения.

Татьяна Алексеева сообщила, что такие помидоры можно употреблять в пищу. Однако их вкусовые качества и пищевая ценность будет невысока.

Зелёные томаты есть не рекомендуется. Дефект окраски появляется в случае, если помидор сорвали недозрелым.

Из-за этого томаты могут горчить, также в них есть опасное вещество соланин. Речь идёт о глюкоалкалоиде, который предохраняет недозревшие плоды от грибков, бактерий и насекомых.