Как жареная картошка может привести к онкологии

Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, какие вещества в еде могут способствовать развитию рака. Жареный картофель среди них на первом месте.

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В некоторых продуктах содержатся канцерогены. Это группа химических веществ, которые могут увеличить риск развития онкологии. В особенности, канцерогены образуются в продуктах с высоким содержанием крахмала. При нагревании выше 120 градусов в продуктах с крахмалом образуется вредное вещество акриламид. Это вещество вызывает мутации в клетках и приводит к появлению опухолей.

«Растительное масло при нагревании свыше 200 градусов тоже становится канцерогенным. Растительное масло лучше добавлять в уже готовые блюда», – объясняет Кашух.

Трансжиры также могут содержать канцерогены. Есть натуральные трансжиры, которые не несут серьезной опасности для человека. А есть искусственные, которые могут нанести вред организму. Они содержатся в кулинарном масле и маргарине. Эти продукты широко применяют для приготовления фастфуда и кондитерских изделий, передает LIFE.