Чем индийский чай отличается от цейлонского

Среди всех видов чая, индийский и цейлонский занимают особое место. Оба эти чая производятся в Азии, но имеют свои уникальные особенности, которые делают их отличными друг от друга.

© Русская семерка

Индийский чай (сорта Ассам и Дарджилинг) производится в Индии, в основном в одноименных штатах Ассам и Дарджилинг. Этот чай отличается своим насыщенным и крепким вкусом, а также темно-коричневым оттенком. Он обладает богатым ароматом и часто используется для приготовления утреннего чая или чая с молоком. Индийский чай содержит высокую концентрацию танинов, что придает ему горьковатый вкус. Этот чай также богат полифенолами, которые являются мощными антиоксидантами и способствуют укреплению иммунной системы.