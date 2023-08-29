Кому нельзя есть яблоки

"Яблоки – это достаточно твердая пища, богатая клетчаткой. Поэтому их не стоит есть при проблемах с желудочно-кишечным трактом, особенно при обострении язвенной болезни, гастрита. Потому что клетчатка будет приводить к ухудшению состояния", – предупредил специалист.