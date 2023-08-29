Фрукты в стекле: видеорецепт невероятного лакомства
Пока лето все еще с нами, стоит пользоваться всеми его преимуществами. Одно из главных — разнообразие фруктов на полках магазинов.
Конечно, можно просто купить арбуз и киви и съесть, но можно приготовить необычное лакомство. Например, "фрукты в стекле". Это не только красиво и необычно, но и вкусно.
Для этого нам понадобится мякоть арбуза, киви, виноград, сахар, вода и деревянные палочки. В итоге получатся сладкие фруктовые леденцы-чупачупсы, которые приятно хрустят. Смотрите видео, чтобы узнать, как приготовить вкуснейшие фрукты в стекле.
Ранее мы писали о том, как приготовить три вкусные закуски из арбуза.
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