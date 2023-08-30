Почему стоит включить в рацион печень трески

Тоска по уходящему лету вкупе с первыми хмурыми днями, которые к тому же становятся всё короче, — и вот уже у вас все симптомы осенней хандры. Тут на помощь пришёл бы витамин D, только где ж его взять, если солнца за окном всё меньше?

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой продукт помогает оставаться в хорошем настроении осенью.

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Зачем осенью есть печень трески

Витамин D не только способствует улучшению настроения, но и укрепляет иммунитет. В преддверии сезона простуд это весьма актуально.

Восполнить недостаток этого витамина можно с помощью не самого дорогого продукта из отдела с консервациями — печенью трески, рассказала Соломатина .

Получится даже выгодно: на всю семью достаточно одной банки этого продукта, чтобы покрыть нехватку витамина D, отметила диетолог в разговоре с News.ru.

Доступная еда для укрепления иммунитета

Встретить осень во всеоружии поможет не только печень трески. Диетолог-нутрициолог Анна Ивашкевич назвала ещё несколько доступных продуктов, которые укрепляют иммунитет:

шиповник — в нём много витамина С, а ещё А, Р, К, группы В, а также железа, магния, кальция, натрия, цинка и природных антиоксидантов;

смородина любого цвета повышает иммунитет из-за большого количества антиоксидантов;

крыжовник — источник большого количества витамина С, а ещё в нём есть витамины А, Е и группы В, фитонутриенты и клетчатка;

морковь — источник каротина, который укрепит не только иммунную систему, но и нервную.

Чем питаться осенью

Летом мы обычно до отвала наедаемся всем полезным — овощами, фруктами, ягодами. Но и с наступлением осени натуральные витамины не исчезнут. Надо только знать, где их брать.

Диетолог Соломатина перечислила важные продукты осеннего рациона:

мясо и рыба в варёном или тушёном виде;

тёплые овощные супы из кабачков или брокколи;

продукты с жирными кислотами омега-3.

Кстати, по словам диетолога, некоторые овощи и ягоды сохраняют полезные вещества в консервированном виде и даже лучше проявляют себя.

Вот что не потеряет полезных свойств: