Свинушка: почему в СССР запретили этот съедобный гриб
В последнее время в Сети все чаще обсуждается тема токсичности свинушки. Мнения на этот счет расходятся. Одни утверждают, что они многократно употребляли этот гриб и никаких проблем не испытывали.
Однако оппоненты ссылаются на мнение ученых-микологов, которые ранее относили свинушку к категории условно-съедобных, но теперь считают ее ядовитой.
Первые подозрения
Разговоры о токсичности свинушки впервые начались в 1944 году, после трагической смерти немецкого миколога Юлиуса Шеффера. Ранее он регулярно употреблял свинушку в пищу, но после одного из таких приемов пищи почувствовал неприятные симптомы пищевого отравления. В течение двух недель ученый столкнулся с прогрессирующей почечной недостаточностью, которая в конечном итоге привела к его смерти.
Любимый гриб советских грибников
Свинушки собирали еще на Руси. В СССР гриб также был одним из желанных и любимых: мясистый, плотный и довольно массовый. Его солили и мариновали, варили, тушили и жарили. А смертельные случаи? Скорее всего они тоже имели место, но их никто не систематизировал и с употреблением свинушки не связывал. Так было вплоть до 70-80-х годов прошлого века.
Из условно-съедобных в смертельно ядовитые
Изучение свинушки и ее токсичности велось параллельно в нескольких европейских странах. Так в Польше за десять лет наблюдений было зафиксировано 109 случае отравления свинушкой, 93 из которых окончились госпитализацией с симптомами отравления и почечной недостаточности. Три пациента при этом умерли.
Советские врачи также начали подробно заниматься вопросом. На основе их исследований в 1981 году «Санитарными правилами по заготовке, переработке и продаже грибов» была запрещена заготовка свинушек. Правда, это касалось госпредприятий и приема грибов от населения. Для себя же грибники продолжали собирать свинушки и употреблять их в пищу. Поэтому в 1983 году заместитель главного санитарного врача СССР настоял на включении гриба в список ядовитых.
Антиген свинушки
В середине 1980-х годов швейцарский врач Рене Фламмер обнаружил антиген свинушки, способный провоцировать аутоиммунные реакции человеческого организма против собственных эритроцитов. Их массовая гибель и приводит к почечной недостаточности. Антиген имеет свойство накапливаться, а его действие становится заметным после многократного употребления свинушек. К сожалению, при тепловой обработке токсины из гриба не уходят. Поэтому не стоит обманываться — можно действительно есть свинушку много раз и не чувствовать никаких симптомов отравления. И это все-равно, что сидеть на бомбе замедленного действия.