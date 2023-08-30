Свинушка: почему в СССР запретили этот съедобный гриб

В последнее время в Сети все чаще обсуждается тема токсичности свинушки. Мнения на этот счет расходятся. Одни утверждают, что они многократно употребляли этот гриб и никаких проблем не испытывали.

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Однако оппоненты ссылаются на мнение ученых-микологов, которые ранее относили свинушку к категории условно-съедобных, но теперь считают ее ядовитой.

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Первые подозрения

Разговоры о токсичности свинушки впервые начались в 1944 году, после трагической смерти немецкого миколога Юлиуса Шеффера. Ранее он регулярно употреблял свинушку в пищу, но после одного из таких приемов пищи почувствовал неприятные симптомы пищевого отравления. В течение двух недель ученый столкнулся с прогрессирующей почечной недостаточностью, которая в конечном итоге привела к его смерти.

Любимый гриб советских грибников

Свинушки собирали еще на Руси. В СССР гриб также был одним из желанных и любимых: мясистый, плотный и довольно массовый. Его солили и мариновали, варили, тушили и жарили. А смертельные случаи? Скорее всего они тоже имели место, но их никто не систематизировал и с употреблением свинушки не связывал. Так было вплоть до 70-80-х годов прошлого века.

Из условно-съедобных в смертельно ядовитые

Изучение свинушки и ее токсичности велось параллельно в нескольких европейских странах. Так в Польше за десять лет наблюдений было зафиксировано 109 случае отравления свинушкой, 93 из которых окончились госпитализацией с симптомами отравления и почечной недостаточности. Три пациента при этом умерли.

Советские врачи также начали подробно заниматься вопросом. На основе их исследований в 1981 году «Санитарными правилами по заготовке, переработке и продаже грибов» была запрещена заготовка свинушек. Правда, это касалось госпредприятий и приема грибов от населения. Для себя же грибники продолжали собирать свинушки и употреблять их в пищу. Поэтому в 1983 году заместитель главного санитарного врача СССР настоял на включении гриба в список ядовитых.

Антиген свинушки