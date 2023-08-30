Чем полезно корейское блюдо кимчи
Кимчи является популярным корейским блюдом, которое подают в виде закуски или гарнира. Оно сочетает в себе морковь, пекинскую капусту, чеснок, редьку, перец и соль, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на востоковеда Анастасию Симонову.
"Кимчи можно заказать в каждом корейском ресторане или увидеть на полках магазинов, специализирующихся на корейской или азиатской кухне. Однако в Корее повсеместно предпочитают домашний кимчи покупному", – пояснила она.
Кимчи представляет пользу для здоровья, поскольку способствует нормализации флоры кишечника, снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижению уровня сахара в крови, объяснила эксперт.
По словам востоковеда, в блюде присутствуют клетчатка, витамины A и C, минералы, пробиотики и антиоксиданты.
"Кимчи также помогает сохранить молодость и эластичность кожи, избавиться от кожных высыпаний, всесторонне укрепляет иммунную систему человека, продлевает здоровую активность головного мозга на долгие годы", – добавила Симонова.