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Диетолог Королева назвала овощ, необходимый в рационе после 45 лет

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какой овощ необходимо добавить в рацион людям после 45 лет. Об этом сообщает Sputnik.

Врач назвала овощ, необходимый в рационе после 45 лет
© unsplash.com

По словам медика, людям этого возраста нужно есть больше кабачков. После 45 лет в организме начинается процесс старения, ухудшается зрение. В кабачке содержится большое количество лютеина и зеаксантина, которые борются со старением сетчатки.

Овощ также содержит калий и способствует выведению из организма лишней жидкости, что помогает избавиться от отечности.

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Кроме того, в кабачках, особенно молодых, очень много клетчатки, антиоксидантов, витаминов В и С, натрия, кальция, магния и других важных минеральных веществ.

"Кабачок – это продукт, который показан людям всех возрастов и не дает аллергической реакции", – сказала врач.

Ранее был назван другой продукт, улучшающий зрение у пожилых.

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