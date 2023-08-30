Врач назвала овощ, необходимый в рационе после 45 лет

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какой овощ необходимо добавить в рацион людям после 45 лет. Об этом сообщает Sputnik.

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По словам медика, людям этого возраста нужно есть больше кабачков. После 45 лет в организме начинается процесс старения, ухудшается зрение. В кабачке содержится большое количество лютеина и зеаксантина, которые борются со старением сетчатки.

Овощ также содержит калий и способствует выведению из организма лишней жидкости, что помогает избавиться от отечности.

Кроме того, в кабачках, особенно молодых, очень много клетчатки, антиоксидантов, витаминов В и С, натрия, кальция, магния и других важных минеральных веществ.