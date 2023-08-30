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Диетолог Арзамасцев перечислил помогающие похудеть продукты

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты помогают похудеть. Об этом пишет "Москва 24".

По словам врача, некоторые продукты могут стимулировать обменные процессы и увеличивать коридор сжигания калорий. Например, красный перец или корица.

Кроме того, метаболические процессы улучшают богатые клетчаткой продукты. Это свежие овощи и фрукты, например, огурцы, зеленые яблоки, цитрусовые.

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Однако медик предупредил, что одних продуктов недостаточно. Для снижения веса необходим комплекс мер, в том числе уменьшение калорийности рациона.

"Если человек ест столько же, сколько и ел, не учитывая калорийность, то никакие огурцы и грейпфруты ему не помогут", - сказал диетолог.

Ранее врач назвала овощ, необходимый в рационе после 45 лет.

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