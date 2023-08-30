В Японии стали продавать конфеты без вкуса и запаха

В Японии набирают популярность необычные леденцы без вкуса и запаха, которые и по цвету - почти прозрачные. Вряд ли жители островного государства смогут точно объяснить свою увлеченность этими странными конфетами. Наверно, им попросту надоели сладости с более привычными нотками тропических фруктов, лесных ягод, молока или даже зеленого чая "маття".

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Как отмечают в прессе, карамельки "без вкуса" появились на прилавках местных магазинов около года назад, после чего неоднократно пропадали из продажи. Дело в том, что их раскупали в мгновение ока.

В состав продукта входят всего два элемента: пищевая добавка полидекстроза и эритрит, который хоть номинально и подсластитель, но не добавляет конфете никакой сладости. Хотя некоторые покупатели, попробовав "странные" леденцы, утверждали, что они напомнили им сладость белого риса. Другие говорили, что конфеты схожи по вкусу со спортивными витаминными напитками.

В последнее время японцы действительно склонны употреблять в пищу все больше продуктов без экстравагантных вкусовых оттенков. В свою очередь, "нейтральные" леденцы удобны, например, когда необходимо подавить кашель или устранить сухость во рту. Такие потребности стали актуальны во время пандемии коронавируса.

Наверняка конфеты "без вкуса" со временем завоюют и сердца туристов, которые захотят удивить своих домочадцев необычным сувениром после возвращения из Страны восходящего солнца.