Технолог рассказала, как не дать хлебу зачерстветь

Специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова рассказала, как сделать так, чтобы хлеб дольше оставался мягким и не плесневел. Об этом пишет издание NEWS.ru.

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По словам технолога, лучше не покупать хлеб про запас и соблюдать правила его хранения. Так, чтобы изделие не зачерствело, нужно положить его в полиэтиленовый пакет. Он хорошо удерживает влагу. Однако, чтобы не было "парникового" эффекта, нужно также сделать в нем дырки.

Лучше всего хранить выпечку в деревянной или эмалированной посуде. При этом важно хотя бы раз в неделю мыть емкости в горячей воде с мылом и затем хорошо высушивать.