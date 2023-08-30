Как приготовить лазанью из баклажанов с фаршем

Каждому, кто без ума от классической итальянской лазаньи, хотя бы раз в жизни следует попробовать лазанью из баклажанов. В этом блюде вместо привычных листов теста используются пластинки баклажанов, благодаря чему такая лазанья приобретает необычный пикантный вкус.

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Данная вариация лазаньи идеально подойдет для тех, кто решил отказаться от глютена.

Подробнее о том, как приготовить лазанью из баклажанов –читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Баклажаны – 2 шт;

Соль – по вкусу;

Говяжий фарш – 900 г;

Растительное масло – 2-3 ст. л;

Вода – 120 мл;

Помидоры в собственном соку – 800 г;

Рикотта – 400 г;

Яйца – 2 шт;

Моцарелла – 250 г;

Сушеный чеснок – 1 ч.л;

Итальянские травы – 2 ч.л;

Приготовление

1. Разрежьте баклажаны вдоль на пластинки толщиной 6 мм. Посыпьте каждую пластинку солью с обеих сторон и отправьте в дуршлаг на 30 минут.

2. Разогрейте сковородку с двумя столовыми ложками масла. Выложите фарш и обжаривайте его, пока мясо не станет коричневым и не подрумянится.

3. Добавьте к мясу помидоры, воду, чеснок, итальянские травы и соль. Доведите ингредиенты до кипения на среднем огне. Убавьте огонь и готовьте еще 8-10 минут, помешивая.

4. Сполосните баклажаны и обсушите их бумажным полотенцем. Застелите противень пергаментом и выложите на него пластинки баклажанов.

5. Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте туда баклажаны. Через 10 минут переверните пластинки и отправьте в духовку еще на 10 минут.

6. При помощи венчика взбейте рикотту с яйцами.

7. Смажьте маслом форму – лучше всего подойдет емкость размером 33 х 22 см.

8. Смажьте дно формы четвертью мясного соуса. Далее в три слоя выложите баклажаны, рикотту и соус. Заключительный слой мяса посыпьте тертой моцареллой.

9. Покройте форму фольгой и запекайте лазанью 30-35 минут при температуре 180 градусов. Затем уберите фольгу и готовьте еще 15 минут.