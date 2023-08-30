Какие кисломолочные напитки полезны для здоровья

Кандидат медицинских наук, диетолог Дарья Русакова рассказала, какие кисломолочные напитки полезнее всего для здоровья. Диетолог считает полезными все кисломолочные напитки — кефир, йогурт, ряженку, простоквашу, ацидофилин, бифидок, если они не содержат добавок.

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Кисломолочный напиток должен быть без сахара, с коротким сроком хранения. Необязательно, чтобы напиток был слишком обезжиренный, потому что чем ниже жирность напитка, тем хуже происходит усвоение кальция. При этом не стоит выбирать кисломолочные продукты с жирностью выше 4 процентов.

Большую пользу принесут напитки с минимальным содержанием различных дополнительных компонентов — крахмала, подсластителей, ароматизаторов, загустителей, консервантов, красителей.

Стоит выбирать разные кисломолочные напитки и чередовать их. Если нет проблем с аллергией, кисломолочные напитки можно включать в ежедневный рацион.