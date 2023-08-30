Раскрыта польза популярного ближневосточного блюда

«Профилактика ожирения. Блюдо само по себе весьма сытное. Исследования показывают, что люди, которые употребляют блюда из бобовых, в среднем при похудении теряют больше килограммов, чем те люди, которые сидят на обычной, так называемой западной диете», — рассказал Агапкин еще об одном свойстве хумуса.