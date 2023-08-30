Как выгодно и полезно закупаться в продуктовых магазинах

Нутрициолог Елена Свиридова дала несколько советов, как закупаться выгодно и полезно в супермаркетах. В корзине обязательно должны быть сезонные продукты.

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«Эффективный лайфхак сэкономит время и силы, и вы быстро и легко наполните продуктовую корзину всем необходимым. Планируйте список продуктов на несколько дней — благодаря этому у вас сложится определенная система», – заявила эксперт.

Три правила, что и как покупать:

Во-первых, необходимо составить список продуктов и четко его придерживаться.

Во-вторых, покупать сезонные продукты. Свежие фрукты, ягоды и овощи пойдут на пользу организму. А смузи помогут разгрузить желудочно-кишечный тракт от тяжелой пищи.

В-третьих, лучше всего покупать товары оптом. В этом случае важно уметь правильно сохранить продукты, те же фрукты и овощи можно заморозить, а затем быстро приготовить вкусный ужин.