Как приготовить идеальное осеннее овощное рагу

Осень балует нас обилием сезонных овощей на полках магазинов. Конечно, такими преимуществами стоит пользоваться.

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"Рамблер" расскажет о том, как приготовить из сезонных овощей очень вкусное рагу.

Ингредиенты (на 2 порции):

Лук - 1 шт

Кабачок молодой без крупных семян, или цукини - 1 шт

Баклажан - 1 шт

Сладкий перец - 2 шт

Помидор - 1 шт

Чеснок - 2 зубчика

Растительное масло - 4 ст.л.

Соль, чtрный молотый перец - по вкусу

Петрушка, либо кинза - небольшой пучок

Приготовление:

1. Овощи нужно промыть и тщательно протереть от влаги. Лук почистить, нарезать на мелкие кубики, кабачок очистить от кожуры, и вместе с баклажаном нарезать также на мелкий кубик. Остальные овощи, удалив плодоножки, нарезать на мелкий кубик.

2. Для приготовления стоит использовать хорошо разогретый ВОК, сковороду или казан. В емкость добавить растительное мало и разогреть его. Обжарить лук для прозрачности и лёгкого золотистого цвета.

3. Выложить кабачок, баклажан, сладкий перец. Обжаривать 3-5 минут, изредка помешивая.

4. Добавить помидор, пропустить чеснок через пресс, накрыть крышкой и готовить 3-5 минут. Затем открыть крышку и довести до готовности блюдо, периодически помешивая, в течение 3-5 минут.

Общее время приготовления составит не больше 10-15 минут.

В процессе важно проследить за тем, чтобы овощи сохранили свою форму и не превратились в «кашу», поэтому не стоит их часто перемешивать аккуратно и бережно.

5. В конце добавить соль, черный молотый перец, посыпать мелко нарубленными листьями зелени (петрушки или кинзы), снять блюдо с огня и дать отдохнуть несколько минут.