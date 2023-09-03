Что приготовить из слив

Сезон сбора урожая слив на самом пике. Если вы уже устали есть свежие плоды, а сливы все еще остается много, этот материал "Рамблера" для вас.

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Мы подготовили подборку разных рецептов, которые можно приготовить с использование сливы.

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Соус Ткемали

Ингредиенты

Слива "венгерка" - 3 кг

Вода - 500 мл

Чеснок - 2 головки

Петрушка - 200 гр

Кинза - 300 гр

Красный острый перец – 2 шт

Сахар – 1 столовая ложка

Перец красный молотый – половина чайной ложки

Растительное масло – 3 чайных ложки

Кориандр молотый – 2 чайных ложки

Соль – 1,5 столовых ложки

Способ приготовления

Сливы перебрать, промыть и залить водой в кастрюле. Варить после закипания на медленном огне около 20 минут – до разваривания. Промыть зелень и перец, почистить чеснок. От красного перца отрезать хвостики. Разваренные сливы перетереть через сито – отделить полученную массу от косточек и кожуры. К пюре из слив в кастрюлю добавить сахар, соль, молотый перец и кориандр. Варить на медленном огне около получаса, помешивая. Зелень кинзы и петрушки измельчить вместе с чесноком и острым красным перцем. Добавить в кастрюлю к пюре и варить еще около 10 минут.

Если вы планируете закрыть соус на зиму в банках, простерилизуйте емкости, влейте в них соус и добавьте в каждую банку немного растительного масла, после чего закройте простерилизованной крышкой.

Соус Ткемали прекрасно подойдет для блюд из мяса или птицы.

Пирог со сливами

Ингредиенты:

Сливы – 12 шт

Мука пшеничная просеянная – 120 гр

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Яйца куриные – 2 шт

Сахар – 150 гр

Сливочное масло – 110 гр

Соль – щепотка

Корица – 1 чайная ложка

Способ приготовления

Подтаявшее сливочное масло, сахар и соль выложите в глубокую емкость и взбейте миксером до побеления массы. Поочередно введите яйца в массу, тщательно взбивая после добавления каждого яйца. Добавьте к массе муку и разрыхлитель. Взбейте тесто до однородности. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом. Сливу промойте, просушите и разрежьте на дольки, отделив косточки. Выложите дольки сливы поверх пирога, кожицей вверх, слегка вдавливая в тесто. Сверху присыпьте сахаром, смешанным с корицей. Поместите форму с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.