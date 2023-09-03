Что приготовить из слив
Сезон сбора урожая слив на самом пике. Если вы уже устали есть свежие плоды, а сливы все еще остается много, этот материал "Рамблера" для вас.
Мы подготовили подборку разных рецептов, которые можно приготовить с использование сливы.
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Соус Ткемали
Ингредиенты
- Слива "венгерка" - 3 кг
- Вода - 500 мл
- Чеснок - 2 головки
- Петрушка - 200 гр
- Кинза - 300 гр
- Красный острый перец – 2 шт
- Сахар – 1 столовая ложка
- Перец красный молотый – половина чайной ложки
- Растительное масло – 3 чайных ложки
- Кориандр молотый – 2 чайных ложки
- Соль – 1,5 столовых ложки
Способ приготовления
- Сливы перебрать, промыть и залить водой в кастрюле. Варить после закипания на медленном огне около 20 минут – до разваривания.
- Промыть зелень и перец, почистить чеснок. От красного перца отрезать хвостики.
- Разваренные сливы перетереть через сито – отделить полученную массу от косточек и кожуры.
- К пюре из слив в кастрюлю добавить сахар, соль, молотый перец и кориандр. Варить на медленном огне около получаса, помешивая.
- Зелень кинзы и петрушки измельчить вместе с чесноком и острым красным перцем. Добавить в кастрюлю к пюре и варить еще около 10 минут.
Если вы планируете закрыть соус на зиму в банках, простерилизуйте емкости, влейте в них соус и добавьте в каждую банку немного растительного масла, после чего закройте простерилизованной крышкой.
Соус Ткемали прекрасно подойдет для блюд из мяса или птицы.
Пирог со сливами
Ингредиенты:
- Сливы – 12 шт
- Мука пшеничная просеянная – 120 гр
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка
- Яйца куриные – 2 шт
- Сахар – 150 гр
- Сливочное масло – 110 гр
- Соль – щепотка
- Корица – 1 чайная ложка
Способ приготовления
- Подтаявшее сливочное масло, сахар и соль выложите в глубокую емкость и взбейте миксером до побеления массы.
- Поочередно введите яйца в массу, тщательно взбивая после добавления каждого яйца.
- Добавьте к массе муку и разрыхлитель. Взбейте тесто до однородности.
- Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом.
- Сливу промойте, просушите и разрежьте на дольки, отделив косточки. Выложите дольки сливы поверх пирога, кожицей вверх, слегка вдавливая в тесто.
- Сверху присыпьте сахаром, смешанным с корицей.
- Поместите форму с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.
Пирог лучше всего подавать остывшим к кофе или чаю.
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