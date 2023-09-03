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Что приготовить из слив

Сезон сбора урожая слив на самом пике. Если вы уже устали есть свежие плоды, а сливы все еще остается много, этот материал "Рамблера" для вас.

Что приготовить из слив
© Unsplash

Мы подготовили подборку разных рецептов, которые можно приготовить с использование сливы.

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Соус Ткемали

Ингредиенты

  • Слива "венгерка" - 3 кг
  • Вода - 500 мл
  • Чеснок - 2 головки
  • Петрушка - 200 гр
  • Кинза - 300 гр
  • Красный острый перец – 2 шт
  • Сахар – 1 столовая ложка
  • Перец красный молотый – половина чайной ложки
  • Растительное масло – 3 чайных ложки
  • Кориандр молотый – 2 чайных ложки
  • Соль – 1,5 столовых ложки

Способ приготовления

  1. Сливы перебрать, промыть и залить водой в кастрюле. Варить после закипания на медленном огне около 20 минут – до разваривания.
  2. Промыть зелень и перец, почистить чеснок. От красного перца отрезать хвостики.
  3. Разваренные сливы перетереть через сито – отделить полученную массу от косточек и кожуры.
  4. К пюре из слив в кастрюлю добавить сахар, соль, молотый перец и кориандр. Варить на медленном огне около получаса, помешивая.
  5. Зелень кинзы и петрушки измельчить вместе с чесноком и острым красным перцем. Добавить в кастрюлю к пюре и варить еще около 10 минут.

Если вы планируете закрыть соус на зиму в банках, простерилизуйте емкости, влейте в них соус и добавьте в каждую банку немного растительного масла, после чего закройте простерилизованной крышкой.

Соус Ткемали прекрасно подойдет для блюд из мяса или птицы.

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Пирог со сливами

Ингредиенты:

  • Сливы – 12 шт
  • Мука пшеничная просеянная – 120 гр
  • Разрыхлитель – 1 чайная ложка
  • Яйца куриные – 2 шт
  • Сахар – 150 гр
  • Сливочное масло – 110 гр
  • Соль – щепотка
  • Корица – 1 чайная ложка

Способ приготовления

  1. Подтаявшее сливочное масло, сахар и соль выложите в глубокую емкость и взбейте миксером до побеления массы.
  2. Поочередно введите яйца в массу, тщательно взбивая после добавления каждого яйца.
  3. Добавьте к массе муку и разрыхлитель. Взбейте тесто до однородности.
  4. Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом.
  5. Сливу промойте, просушите и разрежьте на дольки, отделив косточки. Выложите дольки сливы поверх пирога, кожицей вверх, слегка вдавливая в тесто.
  6. Сверху присыпьте сахаром, смешанным с корицей.
  7. Поместите форму с тестом в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.

Пирог лучше всего подавать остывшим к кофе или чаю.

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