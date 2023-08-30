В чем польза яичной скорлупы

Диетолог Мухина: яичная скорлупа может служить профилактикой остеопороза. О пользе яиц знают все — не зря же это один из самых здоровых и правильных завтраков по мнению многих врачей и диетологов. Варёные вкрутую или всмятку, глазунья или омлет — блюд из яиц полно, но всех поваров объединяет одно — скорлупа идёт на выброс. И зря — её тоже можно есть для пользы здоровью, а не бездумно отправлять на помойку.

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Польза яичной скорлупы

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Как рассказала «Москве 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, в той части яйца, которую все привыкли выбрасывать, полно пользы. По её словам, это прекрасный источник фосфора, кальция, калия, железа и магния. В скорлупе все эти микроэлементы находятся в органическом виде, а значит, легко усвоятся.

Получается, что употребление яичной скорлупы может стать отличной профилактикой остеопороза. Это заболевание, при котором кости становятся менее плотными и хрупкими. Чаще им страдают женщины в преклонном возрасте.

Те, кто будет добавлять яичную скорлупу в свой рацион, уберегут себя от таких проблем.

Яичная скорлупа: в каком виде есть

Диетолог напомнила, что в яичной скорлупе могут находиться опасные бактерии сальмонеллы и кишечной палочки. Так что лучше перед употреблением её простерилизовать.

Вот как приготовить полезную добавку из скорлупы: моем, сушим и хорошо прогреваем её, а потом перемалываем. В день нужно есть по одной чайной ложке такого порошка. Несколько капель лимонного сока добавят пользы и вкуса, заметила Мухина.

Ещё больше пользы скорлупы

снижает уровень раздражительности и невнимательности;

уменьшает частоту приступов аллергии и астмы;

используется как народное средство при диарее и гастрите, от камней в мочевом пузыре и почках. Впрочем, скорлупа, которую мы привыкли считать простым пищевым отходом, поможет и при других проблемах:

Такой яичный порошок считается полезным и для детей. Всё-таки у них как раз идёт формирование мышц и скелета — кальций не помешает.

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