Диетолог рассказала о пользе сырокопченой колбасы

"В составе колбасы — мясо. Оно имеет животное происхождение, а значит, содержит набор незаменимых аминокислот. Белок является важным питательным веществом для организма, необходимым для роста и регенерации тканей, поддержания здоровья мышц и иммунной системы", — пояснила диетолог.

По словам Кондауровой, при нечастом употреблении сырокопченой колбасы она может быть редким, но все же ценным источником белка в рационе. Однако в вопросе употребления этого продукта важно максимально правильно сбалансировать свой рацион, внести в него и другие блюда, богатые белком, передает портал «Подмосковье сегодня».