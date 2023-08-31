Диетолог назвал фрукт, от которого можно располнеть

Фрукты славятся полезными составами, витаминами, минералами и клетчаткой, которые способствуют укреплению здоровья. Тем не менее важно помнить о содержании сахара в определенных фруктах, поскольку при чрезмерном употреблении он отражается на фигуре. Диетолог Мэри Сабат назвала один них, который может стать причиной увеличения веса, пишет американское издание She Finds.

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Бананы обладают множеством питательных веществ, включая калий, витамины и пищевые волокна. Однако содержание в них сахара, главным образом в виде натуральной фруктозы, может привести к увеличению веса.

Хотя бананы действительно содержат натуральные сахара, они также богаты клетчаткой, которая помогает регулировать уровень сахара в крови и способствовать ощущению сытости, препятствуя перееданию.

— Банан среднего размера содержит в среднем около 105 калорий. Если съедать несколько бананов в течение дня, не учитывая содержание калорий, есть риск в конечном итоге превысить ежедневную потребность в калориях, — предупредила эксперт.

Она объяснила, что бананы содержат как простые, так и сложные углеводы, причем значительную часть составляют натуральные сахара, такие как фруктоза, глюкоза и сахароза. Они могут привести к быстрым скачкам уровня сахара в крови, за которыми следуют сбои, вызывающие чувство голода и как следствие — переедание.