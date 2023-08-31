Диетолог назвал фрукт, от которого можно располнеть

Диетолог назвал фрукт с высоким содержанием сахара, от которого можно располнеть
Фрукты славятся полезными составами, витаминами, минералами и клетчаткой, которые способствуют укреплению здоровья. Тем не менее важно помнить о содержании сахара в определенных фруктах, поскольку при чрезмерном употреблении он отражается на фигуре. Диетолог Мэри Сабат назвала один них, который может стать причиной увеличения веса, пишет американское издание She Finds.
Бананы обладают множеством питательных веществ, включая калий, витамины и пищевые волокна. Однако содержание в них сахара, главным образом в виде натуральной фруктозы, может привести к увеличению веса.
Хотя бананы действительно содержат натуральные сахара, они также богаты клетчаткой, которая помогает регулировать уровень сахара в крови и способствовать ощущению сытости, препятствуя перееданию.
— Банан среднего размера содержит в среднем около 105 калорий. Если съедать несколько бананов в течение дня, не учитывая содержание калорий, есть риск в конечном итоге превысить ежедневную потребность в калориях, — предупредила эксперт.
Она объяснила, что бананы содержат как простые, так и сложные углеводы, причем значительную часть составляют натуральные сахара, такие как фруктоза, глюкоза и сахароза. Они могут привести к быстрым скачкам уровня сахара в крови, за которыми следуют сбои, вызывающие чувство голода и как следствие — переедание.
Бананы можно есть в умеренных количествах как часть сбалансированной диеты. Главное — контролировать размеры порций и быть внимательным к сигналам голода и насыщения, добавила диетолог.