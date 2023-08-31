Ленивые пирожки с яблоками: быстрый и вкусный десерт для всей семьи

Нет времени готовить классические пирожки, но очень хочется порадовать домочадцев выпечкой? В таком случае вас выручит рецепт ленивых пирожков с яблоками.

© Unsplash

Приготовить такие пирожки можно из тостового хлеба, который найдется в любом супермаркете. Впрочем, и остальные ингредиенты будет несложно отыскать в ближайшем магазине.

Подробнее о том, как приготовить ленивые пирожки с фруктовой начинкой, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Яблоки – 3-4 шт;

Яйца – 2 шт;

Молоко – 3 ст.л;

Сахар – 4 ст.л;

Белый тостовый хлеб – 12-15 ломтиков;

Творожный сыр – 120 г;

Сливочное масло – 4 ст.л;

Коричневый сахар – 4 ст.л;

Вода – 5 ст.л;

Корица – 2 ч.л;

Мускатный орех – щепотка;

Кукурузный крахмал – 1 ст.л;

Приготовление

1. Очистите яблоки и нарежьте их мелкими кубиками. Растопите в сковороде две столовые ложки сливочного масла.

2. Отправьте в сковородку яблоки, коричневый сахар, три столовые ложки воды, одну чайную ложку корицы и мускатный орех.

3. Обжаривайте яблоки 4-6 минут, пока они не станут мягкими.

4. Смешайте крахмал с оставшейся водой и влейте его к фруктам.

5. Обжаривайте яблоки с крахмалом, помешивая, 3-4 минуты до загустения. Остудите начинку.

6. Взбейте яйца с молоком до состояния однородной массы. Смешайте обычный сахар с оставшейся корицей.

7. Срежьте корочки с кусочков хлеба и раскатайте его скалкой. Смажьте каждый кусочек тонким слоем творожного сыра.

8. Выложите на край ломтиков немного начинки и сверните хлеб в рулетики.

9. Растопите на сковороде оставшееся сливочное масло. Обмакните рулетики в яичную смесь и выложите их на разогретую сковородку швом вниз.

10. Обжаривайте пирожки до золотистой корочки. Готовые пирожки обваляйте в сахаре.