Какой шоколад самый полезный

Шоколад является одним из самых популярных лакомств среди россиян, его свойства во многом зависят от вида, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, наиболее полезным является темный шоколад, содержащий в себе больше микроэлементов.

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Медицинский специалист отмечает, что в составе темного шоколада содержится больше катехинов, чем в молочном или белом. Это вещество защищает клетки организма от негативного влияния свободных радикалов, а также тормозит развитие раковых клеток. Кроме того, катехины стимулируют клетки головного мозга, благодаря чему он лучше работает. Вместе с тем Малышева подчеркнула, что темный шоколад проигрывает молочному в калорийности, так как в его состав входит больше какао-бобов.

По ее словам, шоколад обладает не только полезными, но и вредными свойствами. Они связаны с наличием большого количества сахара, способствующего повреждению сосудов. Наибольшую опасность избыток сахара представляет для глаз, так как он вызывает развитие диабетической ангиоретинопатии — заболевания, способного вызывать необратимую слепоту. Больше всего сахара содержится в молочном шоколаде, меньше всего — в темном. Кроме того, сахар вредит фигуре, напомнила ведущая.