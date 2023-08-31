Названы продукты, которые нельзя покупать без упаковки

Эксперт назвала продукты, которые нельзя покупать без упаковки
Товаровед Валентина Яковенко рассказала, какие продукты лучше не покупать без упаковки. Ее слова приводит издание "Подмосковье сегодня".
Неупакованные продукты опасны тем, что на них могут скапливаться вредоносные микроорганизмы. Эксперт посоветовала отказаться от покупки рыбы и сыров, которые хранятся в открытом виде. Они обмениваются бактериями и запахами с другими продуктами, а также теряют свой вкус.
Не стоит также покупать орехи без упаковки. Как объяснила товаровед, в открытом виде они могут окислиться и стать горькими. Кроме того, такие орехи привлекают грызунов и насекомых.
Без упаковки часто продают в магазинах и печенье с конфетами. Однако они тоже опасны для здоровья, так как, по словам эксперта, "ежесекундно собирают на себе пыль", от которой избавиться никак не получится.