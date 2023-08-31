Названы продукты, которые нельзя покупать без упаковки

Товаровед Валентина Яковенко рассказала, какие продукты лучше не покупать без упаковки. Ее слова приводит издание "Подмосковье сегодня".

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Неупакованные продукты опасны тем, что на них могут скапливаться вредоносные микроорганизмы. Эксперт посоветовала отказаться от покупки рыбы и сыров, которые хранятся в открытом виде. Они обмениваются бактериями и запахами с другими продуктами, а также теряют свой вкус.

Не стоит также покупать орехи без упаковки. Как объяснила товаровед, в открытом виде они могут окислиться и стать горькими. Кроме того, такие орехи привлекают грызунов и насекомых.