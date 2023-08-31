Как правильно заморозить грибы: способы заморозки грибов на зиму

Многие грибники в хороший сезон приносят из леса отличный «улов». Но помимо удовольствия побродить по полянам в поисках подберезовиков, подосиновиков и опят необходимо после их перебрать и приготовить. Иногда грибной «урожай» оказывается настолько велик, что приготовить и съесть все в короткий срок просто не получается. Тогда на помощь приходят заготовки. В частности, можно заморозить грибы на зиму.

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О том как правильно заморозить грибы, читайте в материале «Рамблера».

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Какие грибы можно заморозить на зиму

Замораживать можно практически все съедобные грибы, но есть «дары леса», которые в замороженном виде сохраняют свои вкусовые и внешние качества лучше:

опята;

подберезовики;

лисички;

шампиньоны.

Но это вовсе не означает, что, например, подберезовиками, груздями, моховиками или вешенками зимой полакомиться не получится. Их тоже вполне можно заморозить. Стоит сделать исключение лишь для белых грибов — этих королей леса лучше хранить засушенными: так они в полном объеме сохраняют свой неповторимый аромат.

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Как подготовить грибы к заморозке

Для начала все грибы необходимо тщательно рассортировать. Сделать это лучше, отобрав в разные емкости сумчатые грибы (например, сморчки), трубчатые (подберезовики, подосиновики, белые грибы) и пластинчатые (сыроежки, лисички, опята, грузди). От этого будет зависеть способ их заморозки.

Этапы подготовки грибов к заморозке

грибы тщательно промыть в проточной воде;

обрезать острым ножом все повреждения;

почистить грибы, обязательно срезав нижнюю часть ножки;

еще раз сполоснуть грибы в воде;

хорошо высушить грибы на бумажном полотенце.

Способы заморозки грибов на зиму

Грибы на зиму можно заморозить несколькими способами. Некоторые из них менее затратны по времени, другие потребуют больших кулинарных усилий, выбирайте тот вариант, который подходит именно вам.

Как заморозить на зиму сырые грибы

Лучше всего для заморозки подойдут трубчатые грибы. Крупные грибы лучше не слишком мелко нарезать. Затем следует разложить их на подносе или широкой разделочной доске и убрать в морозилку примерно на 12 часов. По истечении указанного времени замороженные грибы необходимо достать из морозильной камеры и переложить в пластиковые пакеты или пластиковые контейнеры, заполняя их плотно, чтобы в емкостях осталось как можно меньше воздуха. Теперь грибы можно отправлять в морозилку на хранение.

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Как заморозить на зиму отварные грибы

Бывалые грибники советуют перед заморозкой грибов их отваривать. Так вы сократите процесс их приготовления в будущем, кроме того, отваренные грибы займут гораздо меньше места в морозильной камере. Еще один плюс такого способа заморозки грибов в том, что на их поверхности при охлаждении образуется тонкая ледяная корочка, которая убережет продукт от потери влаги.

Перед заморозкой в этом случае грибы необходимо в течение 10 минут проварить в большом количестве воды (около 5 литров воды на 1 кг грибов), откинуть на дуршлаг и остудить. Затем грибы разложить по пакетам или контейнерам и отправить на хранение в морозилку.

Важно: вареные грибы после разморозки нельзя считать полностью приготовленными! Их необходимо после разморозки обязательно подвергать повторной тепловой обработке.

Как заморозить на зиму жареные грибы

Перед заморозкой грибы можно обжарить: при таком способе подготовки лучше, чем в случае с отвариванием, в продукте сохранятся вкус и аромат. Грибы необходимо обжарить на сковороде с добавлением масла (можно также добавить к грибам нарезанный репчатый лук). Небольшим грибам достаточно прокалиться на огне в течение 5-7 минут, а крупные придется подержать на плите подольше — около 10-15 минут. Затем грибы остудить, переложить в пакеты для хранения и убрать в морозилку.

Как заморозить на зиму тушеные грибы

Сначала просто следует обжарить грибы, так как было уже указано выше, только сократив время — сковороду на огне достаточно подержать в течение 4-5 минут. Затем добавить соль, перец, накрыть сковороду крышкой и тушить грибы около 15-20 минут. После остудить грибы и убрать в морозилку, разложив по специальным пакетам.

Важно: Перед тем, как отправить подготовленные грибы в морозилку на хранение, на контейнерах или пакетах, куда они были сложены, необходимо написать дату заморозки.

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Сколько можно хранить замороженные грибы

Время хранения замороженных грибов зависит от способа их подготовки. Замороженные сырые грибы можно хранить в морозилке от 8 до 11 месяцев, отварные и жареные — год, тушеные же следует употребить до истечения 8 месяца их хранения в морозильной камере.