Как приготовить вкуснейшую «казачью щепу» с грибами
Кулинар Алексей Белкин возрождает уральские рецепты в Челябинске. Он рассказал, как приготовить простое и изумительно вкусное блюдо – казачью щепу из грибов и молодого картофеля.
«Щепа – это что-то мелкое, а в нашем рецепте она означает перемолотые, накрошенные ингредиенты, сдобренные растопленным сливочным маслом. Это осеннее блюдо, потому что его рекомендуют готовить из молодого картофеля и только что срезанных грибов – замороженные или соленые не подойдут», – цитирует «КП-Челябинск» Алексея Белкина.
Вам потребуется говяжье сердце (подойдет и любое другое мясо), сырые картофель в мундире и морковь с ботвой, любые грибы двух видов, 8 столовых ложек растопленного сливочного масла, соль или рассол, перец, чайная ложка меда.
Моем все ингредиенты.
Сначала пропускаем на мясорубке мясо, картофель, грибы, а потом морковь с ботвой и картофель в мундире.
Вымешиваем получившийся фарш, делаем углубление и вливаем растопленное сливочное масло. Ставим отдохнуть на 15 минут.
Потом солим (или добавляем соленый рассол от капусты или огурцов) и отправляем в духовку примерно на 40 минут или час. Температура – 200 градусов.
В конце выливаем ложечку меда.
Есть блюдо можно в горячем и холодном виде. В холодильнике оно простоит до 5 дней.