Как приготовить вкуснейшую «казачью щепу» с грибами

Кулинар Алексей Белкин возрождает уральские рецепты в Челябинске. Он рассказал, как приготовить простое и изумительно вкусное блюдо – казачью щепу из грибов и молодого картофеля.

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«Щепа – это что-то мелкое, а в нашем рецепте она означает перемолотые, накрошенные ингредиенты, сдобренные растопленным сливочным маслом. Это осеннее блюдо, потому что его рекомендуют готовить из молодого картофеля и только что срезанных грибов – замороженные или соленые не подойдут», – цитирует «КП-Челябинск» Алексея Белкина.

Вам потребуется говяжье сердце (подойдет и любое другое мясо), сырые картофель в мундире и морковь с ботвой, любые грибы двух видов, 8 столовых ложек растопленного сливочного масла, соль или рассол, перец, чайная ложка меда.

Моем все ингредиенты.

Сначала пропускаем на мясорубке мясо, картофель, грибы, а потом морковь с ботвой и картофель в мундире.

Вымешиваем получившийся фарш, делаем углубление и вливаем растопленное сливочное масло. Ставим отдохнуть на 15 минут.

Потом солим (или добавляем соленый рассол от капусты или огурцов) и отправляем в духовку примерно на 40 минут или час. Температура – 200 градусов.

В конце выливаем ложечку меда.